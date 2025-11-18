La Selección de Panamá llega al Rommel Fernández entre caos vehicular y una afición con apoyo incondicional

Panamá/La Selección Mayor de Panamá finalmente llegó al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, luego de un trayecto complicado desde el hotel de concentración, marcado por fuertes congestionamientos vehiculares en varias avenidas principales de la capital.

A pesar del difícil acceso, la llegada de la Roja estuvo acompañada por una auténtica marea de emoción y aliento por parte de la afición panameña.

El recorrido, que normalmente sería más fluido, se convirtió en un avance lento debido al intenso tráfico provocado por la masiva movilización de fanáticos rumbo al estadio. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, el ambiente se transformó en una fiesta espontánea: desde sus vehículos, motocicletas y a lo largo de las avenidas, los seguidores coreaban, aplaudían y ondeaban banderas mientras la caravana oficial avanzaba hacia el coloso de Juan Díaz.

Cada bocina, cada grito y cada bandera roja representaban la esperanza y unión de un país que sueña con ver a su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar del retraso, el sentimiento de respaldo nunca decayó; por el contrario, creció conforme el bus de la selección se acercaba al estadio.

A las afueras del Rommel Fernández Gutiérrez, el panorama no era distinto: miles de fanáticos aguardaban ansiosos la llegada del equipo, generando un ambiente vibrante y cargado de energía. La mezcla de nervios, emoción y expectativa por el crucial partido ante El Salvador hacía retumbar cada rincón del escenario deportivo.

Con el pitazo inicial programado para las 8:00 p.m., la llegada de la Roja marcó el inicio oficial de una noche que promete ser inolvidable. El estadio, completamente lleno tras confirmarse el sold out, ya está listo para convertirse en una caldera impulsada por el inquebrantable apoyo de la selección de Panamá.

La ilusión está intacta, el ambiente es de fiesta y Panamá ya está en su casa, lista para luchar por la victoria que mantenga vivo el sueño mundialista.

