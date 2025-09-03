Surinam vs Panamá: Thomas Christiansen y Aníbal Godoy en conferencia de prensa desde Paramaribo

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá ajusta los últimos detalles de cara a su debut en la Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf, donde enfrentará a Surinam este jueves 4 de septiembre desde las 4:30 p.m. en Paramaribo.

En conferencia de prensa, el técnico Thomas Christiansen y Aníbal Godoy dejaron claro que el reto no será sencillo, pero destacó la necesidad de comenzar con el pie derecho.

El míster señaló que tiene claro el once titular para enfrentar a Surinam: "todavía tenemos un entrenamiento como siempre digo, todo puede pasar, esperemos que todo con su normalidad y que el plan siga en pie", apuntó también que Édgar Yoel Bárcenas está disponible para jugar mañana.

Por su parte Aníbal Godoy señaló que es importante empezar ganando: "lo que te da mucha confianza para toda la eliminatoria, estamos comprometidos, mentalizados y sabiendo de que no va ser fácil, pero, queremos los tres puntos, sabemos que tenemos la capacidad para sacar los tres puntos aquí, también hay que se inteligentes, no hay que ser tontos, sabiendo que cada punto, cada gol cuenta".

Un duelo histórico

El encuentro marcará el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas naciones en cualquier competición. Surinam llega con ilusión renovada, respaldado por una racha invicta de cuatro partidos y seis victorias en sus últimos ocho compromisos clasificatorios.

Será la primera vez que los surinameses jueguen una Ronda Final desde las eliminatorias rumbo a Argentina 1978, cuando finalizaron últimos en el hexagonal. Su máximo artillero histórico en esta fase es Remie Olmberg, con tres goles.

Panamá quiere repetir la hazaña

Del otro lado, Panamá aterriza con credenciales. Los dirigidos por Christiansen vienen de ser subcampeones de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25 y acumulan una racha de cinco triunfos consecutivos en la clasificación.

Será la quinta vez que los canaleros disputen una Ronda Final, con la misión de alcanzar su segunda clasificación mundialista, después de la lograda en Rusia 2018. El historial panameño muestra altibajos: último en Alemania 2006, quinto en Brasil 2014, tercero en Rusia 2018 y quinto en Catar 2022.

En cuanto a los goleadores históricos de Panamá en esta instancia, figuran Gabriel Torres y Luis Tejada con cinco tantos cada uno, seguidos por Rolando Blackburn con cuatro.

Con este panorama, el duelo en Paramaribo se presenta como un capítulo inédito en la historia de Concacaf, con un Surinam que quiere sorprender y un Panamá decidido a ratificar su crecimiento en el área.