El Toro de ¿Quién es la Máscara? y lo que significó para Blas Pérez

Luego de que se reveló el secreto sobre su identidad, Blas Pérez habló con Somos La Sele sobre su participación en el nuevo megaproyecto de TVN ¿Quién es la Máscara? Además de otros temas vinculados al fútbol panameño.

Pérez calificó de grata su experiencia en el show, a pesar de que fue el primer eliminado de la competencia.

"Apenas se me dijo del show, dije: 'vamos a hacerlo'", expresó. "Dije al final que este era un homenaje a mi papá ya que a él le decían 'El Toro'".

El otrora delantero de la selección de Panamá reconoció que no fue fácil tener el disfraz del toro puesto por mucho tiempo, pero gracias a la preparación que tuvo para el programa lo que le permitió salir adelante y, más aún, que su motivación era rendirle tributo a su padre fallecido.

"La única que sabía era mi esposa", agregó el exjugador sobre cómo logró mantener oculta su identidad antes de ¿Quién es las Máscara? "Acordamos no decirle a los niños... ella me decía que cambiara los pasos ya que si no lo hacía iban a saber quién era".

En cuanto al fútbol panameño, Blas destacó el hecho de que el Alianza FC participe en la Liga Concacaf. Para él es meritorio para Panamá, en especial para la familia Cárdenas que está a cargo del elenco verdolaga.

"Quiero felicitar a la familia Cárdenas por esta travesía que han tenido en el fútbol en todos estos años y no es fácil porque es un equipo de familia que crearon para este tipo de situaciones; de sacar a los chicos de las calles y ayudarlos en el tema de la escuela. Desde un principio esa era la ideología del profesor Cárdenas, creo que ese era su objetivo y ha sido importante para el fútbol panameño", comentó.

Además de ser un hombre de negocios, el exjugador comparte sus experiencias y conocimientos con los jugadores del plantel plazino de la LigaProm. Uno de ellos es su hijo Blas

"Lo de Blas ha sido importante. A pesar de que soy el papá, no lo miro con los ojos del amor , porque soy un papá estricto en esa parte. No dejo que se relaje y encima él tiene un reto importante en su carrera deportiva, pero me enfoco en que estudie lo más que pueda y salga adelante como lo hice yo", sostuvo.

También dio su opinión sobre el actual máximo goleador del Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Joseph Cox, con el que mantiene una estrecha amistad.

"Siempre hablo con él... le digo que nosotros los delanteros no tenemos muchas oportunidades, pero que cuando se presenta una la debemos saber aprovechar", expresó. "Él había sido rechazado por otros equipos en Panamá y lo que está haciendo ahora es el resultado del trabajo que está haciendo", puntualizó.