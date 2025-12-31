De acuerdo con autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM), más de 22 mil personas han salido desde este punto, procedentes principalmente de Costa Rica. La cifra refleja la magnitud del flujo migratorio que se mantiene activo en esta comunidad costera.

Colón/Cientos de migrantes continúan utilizando el puerto de Miramar, en Costa Arriba de la provincia de Colón, como punto de zarpe hacia el puerto de Obaldía, desde donde prosiguen su trayecto marítimo hasta llegar a Colombia, en un intento por retornar a sus países de origen.