Contenido Exclusivo: Desempleo después de los 40

La venta de comida rápida ha sido la opción para Carlos, hace año y medio perdió su trabajo. Él nos dice que ha aplicado con su hoja de vida en todos lados, digital y presencial, y nada. Hasta en la bolsa de trabajo del Mitradel. Junto a su esposa son el sustento de sus 3 hijos, trabajaba en logística y turismo.

A Carlos le preocupa que solo tiene 160 cuotas del seguro, que debe seguir pagando. Y ahora no tiene seguro para ir al médico, ni su esposa y sus hijos.

Según el informe del INEC, del mercado laboral de octubre 2024. El 30% de los desocupados del país tienen más de 40 años. Esto son 61,664 personas. Y las áreas urbanas son las más impactadas: 58% de ellos son hombres, 42% mujeres.

Para René Quevedo, asesor laboral, las personas de 40 y más años no encuentran empleo informal, las vacantes se han reducido... Más bien sus oportunidades están en la informalidad. Se necesita inversión privada para generar empleos formales.

Por lo general, las personas de más de 40 años cuentan con experiencia y madurez. Pero les piden saber de tecnología e inglés y es, según el censo del 2023, que el 70% de los panameños mayores de 40 años nunca han utilizado una computadora.

Marlon Del Cid subdirector de empleo del Mitradel, recomienda a estas personas capacitarse en tecnología para poder aplicar a nuevas oportunidades de empleo.

Pero, como nos dice Carlos, no le ha sido fácil capacitarse.

Él se ha inscrito en el Inadeh y no lo llaman y quiere aplicar a cursos para tener otras opciones y no se ha dado.

Un empleo sí, si ya pasas de los 40 años. Es más difícil si eres mujer. Es una ironía, ya que suelen estar más preparadas. como Jazmín, que es licenciada en banca y finanzas, tiene postgrado y maestría y no deja de capacitarse.

Jazmín cuenta cómo quedó cesante después de 25 años de trabajar en la banca y que le ha sido difícil conseguir otro empleo.

Jazmín hace tembleques, polleras, dicta clases de folclor o de reforzamiento escolar; no se queda quieta, nos dice, y sigue buscando empleo.

“Tengo 3 años de estar desempleada. Mejor pregúnteme dónde no he aplicado”, comentó Jazmín.

La economista y catedrática Ana Patiño explica que el 60% de las familias son monoparentales, y que las mujeres al quedar sin trabajo afectan a toda la familia... Por eso se necesitan políticas de Estado en el tema de generación de empleos.

El Mitradel ahora, nos explica que hacen contrataciones focalizadas en las necesidades de las empresas. Y trabajan en una ley de incentivos.

Del Cid explica que trabajan en una ley de incentivos fiscales para las empresas.

Pero, ¿qué puede hacer esa persona, que pasan los años y consigue un empleo formal?

Según Quevedo, estas personas, deben monetizar lo que saben, mirar donde hay necesidades, y optar por emprender.

Mientras Patiño recomienda que las personas deben hacer planes de negocios para formalizar sus emprendimientos y convertirse en microempresarios con apoyo de capital semilla y apoyo técnico.

La Jazmín la despidieron luego de una oportunidad para crecer en la empresa, me pasa algo, dice Jazmín, puedo cumplir con todos los requisitos, pero hay una estrellita en las aplicaciones que dice que solo hasta los 35 y yo ya tengo 51 años.

Estas personas sí tienen más experiencia y están más calificadas, pero les ofrecen bajos salarios. No conocen de tecnología, pero no es fácil acceder a capacitaciones. Sin embargo, no se dan por vencidos y están creando sus propias oportunidades, muchas veces con un costo alto para sus familias.