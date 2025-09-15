Contenido Exclusivo: El peso invisible del Alzheimer

Los especialistas advierten que la pobreza multiplica el dolor: muchas familias enfrentan la enfermedad sin diagnóstico temprano, sin acceso a especialistas ni programas de apoyo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una de las formas más comunes de demencia en el mundo.

En Panamá, esta enfermedad se encuentra entre las cinco primeras causas de consulta por alteraciones cognitivas en la neurología.

El Alzheimer no solo golpea a quienes lo padecen, también transforma profundamente la vida de sus familias y cuidadores.

Es una enfermedad neurodegenerativa que ataca el cerebro y provoca la pérdida progresiva de memoria, del lenguaje y de la capacidad de reconocer incluso a los seres más queridos.

Judith Barrios lleva 13 años cuidando a su madre diagnosticada con demencia vascular. “Primero empezó a cambiar su comportamiento: dejaba la nevera abierta, el fregador corriendo… repetía mucho lo mismo. No sabíamos qué hacer y teníamos miedo”, cuenta.

Con el tiempo llegó la agresividad, el cansancio y el desgaste emocional de toda la familia.

El neurólogo Rainier Rodríguez explica que la causa exacta del Alzheimer aún no está definida. Y no tiene cura. Sí hay medicamentos que ayudan a controlar algunos síntomas y nuevos tratamientos se encuentran en fase de estudio, pero el problema es que no están al alcance de Panamá. Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en la prevención.

Gabrielle Britton es investigadora en neurociencias. Lleva 14 años estudiando Alzheimer y nos indica que hay muchos factores ambientales relacionados.

Los especialistas indican que después de los 60 años es importante estar atentos a ciertas señales y hábitos que ayudan a mantener la salud y el bienestar: revisar la salud auditiva, procurar una dieta balanceada, hacer ejercicio, evitar el aislamiento y, sobre todo, mantener mucha interacción social.

Las enfermedades mentales suelen ir acompañadas de estigmas. “Si a alguien se le olvida algo, enseguida piensan que es un descarte. Eso genera miedo y discriminación”, advierte Ingrid Wellington, de la Asociación de Familiares de Pacientes con Demencia en Panamá (Afapadea). "Pero hay técnicas que se pueden aplicar, sobre todo el acompañamiento", señaló.

El psiquiatra Gaspar Dacosta agrega que este estigma agrava la carga, no solo para los pacientes, sino también para los cuidadores: “Por cada persona diagnosticada hay al menos ocho familiares directamente afectados”. "El cuidador también debe cuidarse".

Más allá de los fármacos, los especialistas recomiendan terapias que ofrezcan bienestar. La musicoterapia, por ejemplo, ayuda a activar áreas del cerebro y a motivar a los pacientes. “La música genera momentos de conexión y alegría”, explica Patricia Zárate, de la Asociación de Musicoterapia.

Judith lo ha vivido en carne propia: “Me gusta bailar con mi mamá el tamborito. Un día me agarró y me dijo: ¿Qué tenemos nosotros? Fueron tres palabras y eso me llenó de alegría y esperanza".

El Alzheimer es una emergencia familiar. Los cuidadores suelen asumir, casi en silencio, responsabilidades físicas, económicas y emocionales que desgastan sus vidas.

Esta es la historia de Roberto Valdés y Ana Arauz. Tras estar divorciados por más de 20 años, él decide regresar a cuidarla cuando le diagnosticaron Alzheimer.

“Ver cómo se deteriora me duele muchísimo". Aprendí a tener paciencia y a estudiar sobre esta enfermedad. Yo le ofrezco comida y, si no quiere, me doy la vuelta y al rato vuelvo y así come. Esto le puede pasar a cualquiera”.

Los especialistas advierten que la pobreza multiplica el dolor: muchas familias enfrentan la enfermedad sin diagnóstico temprano, sin acceso a especialistas ni programas de apoyo. Panamá carece de estadísticas actualizadas y de un plan nacional plenamente implementado, aunque las autoridades aseguran que pronto se dará su lanzamiento.

El desafío es urgente. La población envejece, la expectativa de vida crece y las familias son cada vez más pequeñas. La tendencia demográfica indica que el Alzheimer aumentará en los próximos años, lo que exige políticas públicas sólidas y un cambio cultural para comprender y enfrentar esta enfermedad sin miedo ni estigma.

Estadística global de Alzheimer