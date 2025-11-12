Contenido Exclusivo: Puentes al límite

Sea temporal o permanente, el mantenimiento sigue siendo uno de los mayores retos en la administración pública; así lo consideran especialistas al referirse no solo a carreteras o puentes, sino también a instalaciones educativas y de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los puentes vehiculares en la ciudad de Panamá siguen siendo una preocupación para los miles de conductores que a diario los utilizan; el clamor por una pronta evaluación y rehabilitación de sus estructuras ha caído en balde roto.

En las condiciones actuales, ¿qué tan seguros son realmente estos puentes? ¿Y qué proyectos existen para su recuperación?

Es evidente y cada conductor es testigo de los ruidos que producen sus vehículos al pasar por estos puentes modulares, lo que aumenta su preocupación porque advierten que algo no está bien, y es que ciertamente hay piezas sueltas, láminas lisas, corrosión y rendijas que desde abajo permiten ver hasta el cielo.

Un conductor que pasaba por el puente vehicular de la Universidad Santa María la Antigua (USMA) recalcó el tiempo que tiene este paso elevado de estar en mal estado, y “a pesar de las veces que TVN se ha hecho eco de las denuncias de los usuarios, todavía las autoridades no han procedido con la rehabilitación de esta estructura”.

El puente de la USMA, sobre la vía Ricardo J. Alfaro, fue inaugurado en el 2001, es decir, ya cumple 24 años, y de acuerdo con publicaciones periodísticas del 2016, en marzo de ese año se hizo una licitación para el mantenimiento de 12 puentes en la capital.

El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), ingeniero Ricardo Carrillo Pulido, recalcó que estos puentes tipo Bailey son temporales, es decir, se utilizan en casos de emergencia; fueron creados durante la Segunda Guerra Mundial, de ahí que han tenido uso militar y civil.

Sea temporal o permanente, el mantenimiento sigue siendo uno de los mayores retos en la administración pública; así lo consideran especialistas al referirse no solo a carreteras o puentes, sino también a instalaciones educativas y de salud, entre otras. De ahí la larga espera de los conductores por ver las cuadrillas de trabajadores acometiendo las labores de mantenimiento necesarias para mejorar la calzada de rodadura y otros aspectos que garanticen un paso seguro por estos puentes.

El Ministerio de Obras Públicas ya ha evaluado las condiciones de los puentes vehiculares instalados hace más de 20 años en distintos puntos de la ciudad capital, y reconoce como ciertas las denuncias y quejas de los usuarios y que han sido reiteradas a través de los medios de comunicación.

También reconocen el peligro que pueden representar las láminas de metal sin la cubierta de asfalto, lo que podría provocar el deslizamiento de los neumáticos del auto y la pérdida de control del mismo.

De acuerdo con declaraciones del ingeniero Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP, esta evaluación fue necesaria para elaborar los pliegos de cargo de la licitación para la rehabilitación de 12 puentes Mabey en la ciudad capital y que se realizó a mediados del mes de octubre.

Según una nota de prensa del MOP, durante el acto de apertura de propuestas económicas participaron los siguientes proponentes:

Consorcio C&T–Puentes Modulares, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings Corp., con una oferta de 11 millones 623 mil dólares. Consorcio Puentes Modulares, integrado por Pinturas Garantizadas, S.A. y Ard Engineering Inc., que propuso 10 millones 369 mil 571 dólares con 25 centésimos.

En la nota también se explica que el proyecto contempla trabajos estructurales de reforzamiento de bases, reemplazo de piezas metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, reparación de accesos, drenajes, señalización y barandas, además de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por tres años una vez concluidas las obras.

El ingeniero Carrillo recalcó que la SPIA ve con buenos ojos que el MOP tenga un plan de rehabilitación y mantenimiento de estos puentes, pero insiste en que estas estructuras son temporales y que debemos ir reemplazándolas por puentes permanentes, como los de hormigón.

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, aseguró que a finales de este mes de noviembre se debe adjudicar el contrato para la rehabilitación de 12 puentes en la ciudad capital, trabajos que deben iniciarse en el primer trimestre del 2026 y se extenderán por un año.

Conforme al comunicado del MOP, los puentes que se van a rehabilitar son: el de la DIJ, la USMA, Cincuentenario sobre la Vía España, Paraíso en San Miguelito, Villa Lucre y Brisas del Golf, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, Asamblea Nacional, Avenida 3 de noviembre y el de la Avenida Martín Sosa sobre la Vía Transístmica.

Estos trabajos deben ayudar a extender la vida útil y segura de estas estructuras, que son parte esencial de la red vial en la capital del país.

