FED mantendría freno sobre dólares, con expectativas de alivio para el próximo año

Un dólar puede parecer poco, pero si circula con frecuencia, puede cubrir muchas necesidades. En cambio, grandes sumas de dinero que no se mueven no generan actividad económica.

Hoy es un día importante tanto para Estados Unidos y como veremos, para Panamá también, porque se reúne el Comité Federal de Mercado Abierto, el grupo dentro de la Reserva Federal encargado de decidir su tasa de interés.

Esta decisión tiene gran relevancia para nuestro país, ya que, en la práctica, la Reserva Federal es lo más cercano que tenemos a un banco central, al controlar la cantidad de dólares que circulan en el mundo.

En términos simples, cuando la tasa de interés de la Reserva está alta, conseguir dólares se vuelve más difícil, lo que encarece la inversión y hace más lenta la economía. Subir la tasa es, en cierta forma, como pisar el freno en un auto.

En cambio, cuando la tasa está baja, el acceso al dólar es más fácil, lo que ayuda a mover la economía. Bajar la tasa es como pisar el acelerador.

Ahora bien, si circulan demasiados dólares, los precios pueden subir mucho, lo que se llama inflación de precios. Por otro lado, si la tasa está muy alta por mucho tiempo, se puede frenar la actividad económica al punto de causar una recesión.

Te puede interesar: Gremios y diputados reaccionan al proyecto de presupuesto del Estado para 2026

Por eso, la Reserva Federal trata de encontrar un equilibrio, o lo que los estadounidenses llaman un "sweet spot" o punto dulce, que permita que los precios suban moderadamente.

El objetivo es ajustar su tasa para causar una inflación del 2% al año. Esto, según los analistas de la Reserva, resulta suficiente para que la economía se mueva sin que los precios se descontrolen.

Y la expectativa para hoy es que la tasa de interés de la Reserva se mantenga en 4.25%, ya que la inflación en Estados Unidos está rondando el 3%, es decir, por encima del objetivo.

Una tasa del 4.25% no es tan alta por sí sola, pero resulta altísima si se compara con los niveles de casi 0% que hubo hasta hace poco.

Todo esto significa que, en Panamá, el acceso al crédito podría seguir siendo limitado en el corto plazo, aunque hay expectativas de que la situación pueda mejorar a mediados del próximo año.

Pero para entender estas expectativas y cómo precisamente se vería Panamá afectada, vale la pena entender un poco más sobre qué es la Reserva Federal y cómo llegó a tener el control sobre el dólar que tiene hoy día.

Anatomía

La Reserva Federal estadounidense es el sistema que maneja la cantidad de dólares emitidos en Estados Unidos y, de forma indirecta, en los países que usan dólares, como Panamá.

No es una sola institución, sino una red de doce bancos ubicados en distintas regiones del país. Cada uno tiene su propio gobernador y una junta directiva, pero todos están supervisados por una Junta de Gobernadores.

Hoy, el encargado de liderar la Reserva Federal es Jerome Powell, de 72 años de edad, quien preside la Junta de Gobernadores luego de ser nombrado a tal posición en 2018 por el presidente Donald Trump.

Los doce bancos bajo su supervisión están ubicados en ciudades como San Francisco, Chicago, Dallas y Boston.

Al principio, cada uno de estos bancos funcionaba con mayor autonomía, pero después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el banco de Nueva York comenzó a tener más influencia sobre los demás, convirtiéndose en el principal referente de política monetaria. Esto llevó a la centralización de las decisiones.

En 1933, el presidente Franklin Roosevelt ordenó confiscar casi todo el oro en Estados Unidos, eliminando así la moneda metálica de alto valor. Paralelamente, la Reserva Federal comenzó a imprimir su dinero. Este dinero impreso está respaldado por crédito. Y como en todo crédito, las tasas de interés juegan un papel clave.

Mecanismo

Cuando la Reserva Federal aumenta la impresión de dólares, también aumenta el crédito disponible.

Antes, la cantidad de dólares dependía de la cantidad del oro, pero ahora depende de la estabilidad económica.

La Reserva Federal permite un poco de inflación de precios para estimular el empleo, ya que mientras más dinero circula, más empleo se registra. Esto por la idea de que cierto aumento de precios es mejor socialmente que el desempleo.

Y como el dólar es la moneda de Panamá, lo que haga la Reserva Federal nos afecta poderosamente.

Según estudios de la Superintendencia de Bancos y de la base de datos pública de Nueva Nación, El Tabulario, las decisiones tomadas en Estados Unidos influyen en Panamá con un retraso de unos seis meses.

Circulación

Un dólar puede parecer poco, pero si circula con frecuencia, puede cubrir muchas necesidades. En cambio, grandes sumas de dinero que no se mueven no generan actividad económica.

También importa bastante dónde están los dólares.

En Panamá, estos billetes entran al país principalmente por préstamos solicitados por el Estado, la venta de servicios a extranjeros, el turismo, los ingresos del Canal de Panamá y de los puertos, las operaciones del sistema bancario y las remesas enviadas desde el exterior por panameños que trabajan fuera del país.

El Consejo Monetario Centroamericano calcula que actualmente circulan en el país 680 millones de dólares en efectivo, en distintas denominaciones. Son estos dólares, cambiando de manos a una velocidad bastante alta, los que posibilitan una economía valorada en más de $80,000 millones, según cifras del producto interno bruto (PIB).

Cabe aclarar que el PIB no equivale al movimiento de dinero físico, ya que muchas compras son pagadas mediante transacciones bancarias que no requieren de efectivo. Pero sí es cierto que, mientras más dólares hay en Panamá, menor es su costo y por lo tanto, se facilitan las transacciones que suman al PIB.

Y también cabe recordar que, de cara a los anuncios esta semana del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del Estado es un generador importante de movimiento de dólares.

Cuando el presupuesto no se ejecuta con agilidad, la economía lo siente. Y aunque haya mucho dinero asignado, si no se gasta a tiempo, no beneficiará a la actividad económica.

Considerando que el Estado moviliza el equivalente a 40% del PIB, su ritmo de ejecución impacta directamente el ritmo general de la economía del país.

Expectativas

Inicialmente, se esperaba que las tasas estadounidenses iban a bajar en la segunda mitad de este año, lo que podría haber representado un alivio para los prestatarios panameños, es decir, los que toman préstamos.

Sin embargo, las negociaciones arancelarias globales, que comenzaron con la llegada al poder de Donald Trump en los Estados Unidos, han generado bastante incertidumbre. Y aún no se ha visto el impacto total de tales aranceles sobre el nivel de precios, tanto en Estados Unidos, como en el resto del mundo.

Para contrarrestar esta incertidumbre, la Reserva Federal ha decidido no bajar las tasas todavía. De esta forma, evitan la posibilidad de tener que subirlas súbitamente en el caso de que ocurra un evento inesperado, lo cual podría perjudicar su credibilidad.

Por esto, como se mencionó antes, la expectativa es que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés iguales en su reunión de hoy.

Para Panamá, esto implica que el dólar seguirá siendo relativamente caro en el futuro cercano, lo cual también afecta el poder de compra de los consumidores locales.

Cambios

Durante la pandemia, la Reserva Federal bajó drásticamente las tasas de interés a casi 0%, aumentando la emisión de dólares para evitar una recesión severa. Siguiendo la analogía mencionada antes, pisó el acelerador con todo.

Esto generó burbujas en varios activos, como algunas criptomonedas y los famosos tokens no fungibles o NFTs.

Al superarse la fase más crítica de la pandemia, la Reserva comenzó a subir las tasas para controlar la inflación, pasando de prácticamente 0% a 5.25% en menos de dos años.

Tal frenazo resultó ser una de las alzas más rápidas en la historia reciente si se compara con la subida anterior, que vio la tasa de la Reserva incrementar de 0% a 2.25% en cuatro años.

La tasa comenzó a bajar un poco en septiembre de 2024, con la idea de facilitar la recuperación económica tras la invasión rusa de Ucrania, la cual afectó las cadenas globales de suministro.

Sin embargo, como vimos, el impacto de las nuevas medidas arancelarias interrumpió ese movimiento a la baja.

No obstante, hay una fuerte presión por parte de los mercados y de la Casa Blanca para que se continúen reduciendo las tasas para estimular más la economía.

Y en mayo del próximo año, termina el mandato de Powell. Esta vacancia le dará al presidente Trump la oportunidad de nombrar a un nuevo jefe del banco central, posiblemente más alineado con sus posturas.

Y si Trump nombra a un presidente de la Reserva Federal que comparta su visión de reducir drásticamente las tasas de interés, Panamá podría beneficiarse.

Bajo ese escenario, el país tendría la oportunidad de refinanciar su deuda a tasas mucho más bajas que las actuales hacia el cierre del próximo año.

Capacitación

Para cerrar, cabe recordar que la política de emisión de la Reserva Federal implica una tendencia constante de la devaluación del dólar. Un dólar de hoy compra menos de cinco centavos de valor de lo que compraba un dólar a inicios del siglo pasado.

Aunque la percepción general es que la inflación es natural, este es un fenómeno que obedece directamente a la impresión de más dólares. De hecho, si no se imprimieran más de estos billetes, su valor se mantendría o incluso aumentaría en el tiempo.

Pero como la devaluación constante para estimular el empleo es la realidad actual, mantener el poder adquisitivo personal requiere tomar decisiones que permitan, con el tiempo, conservar o aumentar el valor de lo que uno tiene. Mantenerse estable en lo económico es un esfuerzo constante, como quien debe seguir nadando para no hundirse.

Por tanto, para mantenerse económicamente, es necesario poder entender y aplicar principios financieros generales. Y es por esto que resulta de alta relevancia la educación financiera a escala.