“La funcionaria que recibe las recetas me preguntó dónde estaba el protocolo y al ver mi cara de sorpresa me explicó que era un documento que necesitaba para ingresar la prescripción médica y recibir el medicamento. No me dio ninguna opción. Después de permanecer largo rato en la fila tuve que irme con las manos vacías”, se lamentó Hercilia, mientras abandonaba la ULAPS.