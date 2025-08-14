Chupetes para adultos: la insólita moda global que divide a expertos y usuarios

Lo que alguna vez fue un accesorio exclusivo de la infancia se ha transformado en una inesperada tendencia viral que está causando revuelo en todo el mundo.

Los chupetes para adultos, popularizados inicialmente en redes sociales chinas como RedNote y Douyin, ahora se abren paso en Estados Unidos gracias a TikTok, donde miles de personas comparten videos usando modelos de gran tamaño y diseños personalizados, algunos decorados con incrustaciones brillantes.

No se trata de simples réplicas de los modelos infantiles: estos dispositivos cuentan con versiones extragrandes y se comercializan en un amplio rango de precios. Según datos citados por el South China Morning Post, algunas tiendas online venden más de 2.000 unidades mensuales, con costos que van desde los 10 yuanes (aproximadamente 1,40 dólares) hasta los 500 yuanes (unos 70 dólares).

Quienes siguen esta moda aseguran que el chupete para adultos ofrece beneficios psicológicos y prácticos: ayuda a conciliar el sueño, disminuye el estrés, apoya en la deshabituación del tabaco, mejora la respiración e incluso favorece la concentración en personas con TDAH. Un usuario entrevistado por el medio chino The Cover confesó: “Cuando estoy bajo presión en el trabajo, chupo el chupete y siento que me sumerjo en una sensación de seguridad de la infancia”.

Otro testimonio refleja su uso como herramienta para dejar de fumar: “Me proporciona comodidad psicológica y me hace sentir menos inquieto durante los periodos en que dejo de fumar”.

Expertos en salud mental apuntan a que este fenómeno podría relacionarse con la regresión emocional, un mecanismo inconsciente que lleva a algunos adultos, en momentos de estrés, a revivir hábitos que les daban consuelo en la niñez, como succionar un chupete o un biberón. Sin embargo, no todos lo consideran positivo. La psicóloga Zhang Mo, desde Chengdu, advierte: “La verdadera solución no es tratarse como a un niño, sino enfrentar el reto directamente y resolverlo”.

El auge de los chupetes para adultos ha despertado preocupación entre odontólogos y ortodoncistas, quienes advierten sobre riesgos físicos a mediano y largo plazo. El odontólogo Tang Caomin señaló que: “El potencial daño a la boca de los clientes se minimiza intencionalmente por parte de los vendedores”.

Entre los problemas más frecuentes destacan el dolor al masticar, la dificultad para abrir la boca y cambios en la alineación dental. También existe riesgo de asfixia si el objeto se inhala accidentalmente mientras la persona duerme.

El ortodoncista Ben Winters, creador de la marca Something Nice, explicó en declaraciones a The New York Post: “Estas son exactamente las razones por las que no usamos chupetes de adultos”.

Según Winters, uno de los efectos más comunes es la mordida abierta, en la que los dientes frontales no se tocan al cerrar la mandíbula debido a la presión constante del chupete, lo que altera la mordida natural.

El psicólogo Hamilton Gaiani, director médico de la plataforma FirePit Health, subraya que la prioridad debe ser atender las causas de fondo: “En lugar de enmascarar la ansiedad, los adultos deberían concentrarse en enfrentar y resolver las raíces del problema para lograr un bienestar duradero”.

Los especialistas coinciden en que existen métodos menos riesgosos para reducir la ansiedad o mejorar la concentración, como el uso de chicles sin azúcar, los juguetes antiestrés o técnicas de relajación como la meditación y la respiración profunda.