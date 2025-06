La actriz que convirtió su divorcio en una mina de oro con Los Simpsons

Jennifer Tilly disfruta de una fortuna inesperada que no proviene directamente de sus películas ni de su talento en la actuación.

En realidad, una jugada estratégica durante su divorcio con el cocreador de Los Simpsons, Sam Simon, le ha asegurado ingresos multimillonarios durante más de tres décadas, convirtiéndola en un caso único en la historia del entretenimiento.

Aunque su voz apareció fugazmente en un solo episodio de la icónica serie animada en 2012, Tilly ha recibido entre 6 y 9 millones de dólares anuales desde hace más de 30 años. El dinero no proviene de su breve participación, sino de un acuerdo financiero firmado tras su separación de Simon en 1991.

“Ella consiguió que se le asignara el 30% de las ganancias que su ex recibía por Los Simpsons”, explicó el medio especializado Espinof, destacando que este acuerdo millonario ha seguido vigente incluso después de la muerte de Simon en 2015.

La única vez que Jennifer Tilly apareció en Los Simpsons fue en el episodio “Adiós, Abie, Adiós” de la temporada 24. Allí, interpretó una versión animada de sí misma y participó en una escena que aludía directamente a su papel más famoso en el cine de terror: Tiffany, la novia del infame muñeco Chucky. Su breve intervención también incluyó una referencia a su poco conocida pero exitosa faceta como jugadora profesional de póker.

Ese capítulo fue un guiño a su carrera, pero el grueso de su fortuna relacionada con la serie no tiene nada que ver con ese cameo, sino con su habilidad para negociar durante el divorcio. Tilly, de 66 años, es mucho más que la exesposa de un cocreador de Los Simpsons. Su papel como Tiffany Valentine en la saga Chucky la convirtió en ícono del cine de horror, mientras que su presencia en realities como The Real Housewives of Beverly Hills le ha ganado una nueva legión de fans interesados en su vida personal.

Te puede interesar: Natti Natasha emociona al mundo con su segundo embarazo

Te puede interesar: ¿El fin de un amor icónico? Katy Perry y Orlando Bloom atraviesan tremenda crisis

Sin embargo, hay otro ámbito donde ha brillado con fuerza: el póker profesional. Tilly ha acumulado grandes premios en torneos internacionales y fue nominada en 2014 al Spirit of Poker Living Legend Award, un reconocimiento que la ubica entre las figuras más respetadas del circuito mundial.

“Su faceta como jugadora profesional de póker ha conseguido grandes ganancias y reconocimiento por parte de ese ámbito”, señala la crónica de su paso por el universo Simpson, reforzando su imagen como una mujer multifacética que ha capitalizado con inteligencia todas sus habilidades.

El acuerdo financiero entre Jennifer Tilly y Sam Simon no solo es sorprendente por las cifras involucradas, sino también por su durabilidad y efectividad. Pocos divorcios en Hollywood han resultado tan rentables a largo plazo. Mientras Simon seguía recibiendo millones por su participación creativa en Los Simpsons, Tilly se aseguró el 30% de esa tajada, con lo cual se ha mantenido entre los ingresos más constantes de una figura pública que, técnicamente, no trabaja directamente en la serie.

Hoy, más de 30 años después de la separación, Jennifer Tilly sigue recibiendo millones anualmente por una serie en la que apenas tuvo una línea, demostrando que en Hollywood, a veces, la clave del éxito no está solo frente a la cámara, sino en una cláusula bien negociada.