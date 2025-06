¿El fin de un amor icónico? Katy Perry y Orlando Bloom atraviesan tremenda crisis

Durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas y queridas de la industria del entretenimiento, pero hoy, Katy Perry y Orlando Bloom enfrentan una tormenta emocional que amenaza con poner fin a su historia de amor. A pesar de haber compartido momentos intensamente románticos y formar una familia con el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom en 2020, fuentes cercanas aseguran que la relación atraviesa una crisis silenciosa pero contundente.

El vínculo entre la superestrella del pop y el actor británico comenzó en 2016 en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Tres años más tarde, Orlando le propuso matrimonio a Katy durante una cena de San Valentín. Sin embargo, seis años después del compromiso, la boda sigue sin realizarse y ahora parece más lejana que nunca.

Aunque públicamente se han mostrado unidos, como ocurrió en septiembre de 2024 en los MTV Video Music Awards, donde Bloom presentó a la cantante como Katheryn Hudson y le dedicó palabras que conmovieron a sus fans, el panorama privado es muy distinto.

“Te enamoraste de ella como Katy Perry, yo me enamoré de ella como Katheryn Hudson. La conoces como una superestrella mundial que aporta amor, luz y su sentido del humor único a cada canción que escribe y a cada vídeo musical que crea. Yo la conozco como madre, como compañera que aporta ese mismo amor y alegría a nuestra familia”, expresó entonces el actor.

No obstante, la tensión entre ambos ha ido en aumento, especialmente tras el lanzamiento del último álbum de Perry, 143, en septiembre del año pasado. Según fuentes consultadas por People, la cantante ha estado emocionalmente golpeada por la recepción fría que tuvo el disco.

“Katy estaba profundamente frustrada por la recepción de su nuevo álbum”, señaló una fuente cercana, añadiendo que la situación la dejó “muy estresada”, y que si bien Bloom fue “comprensivo”, la presión artística generó un quiebre: “Eso causó cierta tensión en su relación”.

Las críticas mixtas a su reciente gira también pesaron. “Está decepcionada con algunas reseñas y eso ha puesto tensión en la relación”, comentó otra fuente.

Pero los conflictos no solo se limitan al plano profesional. La rutina diaria de la pareja se ha transformado con el paso del tiempo. Según reveló Us Weekly, los actores han comenzado a alejarse gradualmente: “Han estado pasando cada vez más tiempo separados. Se han distanciado y ya no viven la misma vida”, aseguró una fuente del entorno.

Este alejamiento ha sido progresivo y preocupante, en especial porque nunca lograron concretar una boda. A pesar del largo compromiso, no hay una fecha, ni planes claros para el enlace.

“Nunca se llegó a planear nada realmente”, confiesa una fuente cercana. Además, hay señales de agotamiento emocional por parte del actor: “Orlando Bloom está cansado”, lo que deja entrever que “las cosas no están bien”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la relación de la pareja tambalea. En 2017, atravesaron una breve separación, aunque retomaron su romance al año siguiente durante un viaje a Praga. Más recientemente, en 2024, los rumores sobre un segundo embarazo causaron revuelo en redes sociales, pero Perry desmintió la noticia explicando que se trataba de una imagen antigua de su primera gestación.

El desenlace aún es incierto, pero todo apunta a que los días dorados de una de las parejas más mediáticas del espectáculo podrían estar llegando a su fin. Entre silencios, rutinas incompatibles y heridas no cerradas, lo que alguna vez fue un cuento de hadas parece hoy un amor puesto a prueba por la realidad.