Natti Natasha emociona al mundo con su segundo embarazo

"Esta bendición no se puede esconder”. La artista dominicana Natti Natasha volvió a capturar la atención de sus seguidores, pero esta vez no con un nuevo sencillo ni una colaboración explosiva. La cantante de reguetón compartió que está esperando a su segundo hijo junto a su pareja, el productor Raphy Pina, en un emotivo video que refleja su cotidianidad y las decisiones personales y profesionales que acompañan esta nueva etapa.

El anuncio se hizo el 11 de junio a través de un video publicado en sus redes sociales. En él, la intérprete aparece en medio de una sesión de pruebas de vestuario para su Natti Tour 2025. A simple vista, se trata de una jornada habitual de preparativos, pero entre risas y comentarios con su diseñador de confianza, surge la verdadera razón por la que algunas prendas ya no le ajustan: está embarazada.

Sin recurrir a producciones ostentosas ni comunicados oficiales, Natti Natasha apostó por la transparencia y mostró su día a día tal cual es. El video está cargado de espontaneidad y cercanía, y eso parece haber tocado una fibra especial en su audiencia. Al final de las imágenes aparece Raphy Pina, su esposo y productor, compartiendo el momento en lo que termina siendo una revelación conmovedora, íntima, pero también pública.

Además del aspecto emocional, el anuncio trajo consigo una decisión clave para la carrera de la cantante: su gira 2025 será pospuesta. “Ustedes me entenderán. Hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder, ni se puede pausar, así que confirmado tour 2026, pero con familia agrandada”, explicó la cantante de 38 años. Según indicó, el nacimiento está previsto para finales de 2025, lo que la obliga a reorganizar su agenda artística.

El gesto de compartir un momento tan personal sin filtros fue ampliamente celebrado. En cuestión de minutos, sus redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y cariño por parte de fanáticos y colegas. No solo por la noticia del embarazo en sí, sino por la manera en que decidió darla a conocer: sin poses, sin exclusivas vendidas, solo ella, su entorno y una noticia que, como ella misma dijo, “no se puede esconder”.

Natti Natasha ya es madre de una niña y ha hablado en varias ocasiones de lo que significó para ella equilibrar la maternidad con su carrera. Este segundo embarazo representa para la cantante una nueva etapa de dicha, pero también de pausa consciente. No es un adiós, sino un “nos vemos pronto”, esta vez con una familia más grande y una historia aún más rica que contar.

Con este anuncio, la artista no solo celebra una nueva vida, sino que también reivindica su derecho a decidir sobre su cuerpo, su tiempo y su arte. Una lección de autenticidad en una industria que muchas veces presiona por mantener la imagen y el ritmo por encima de la realidad.