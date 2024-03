Revelan la millonaria cifra que ganó Christopher Nolan gracias a 'Oppenheimer'

Con doble nacionalidad, británico-estadounidense, Christopher Nolan se ha caracterizado por la rigurosidad e ingenio en grandes producciones de Hollywood, que desde luego han acaparado las taquillas. Tal fue el caso de ‘Oppenheimer’, gracias a la cual recibió su primer Oscar de su carrera, pese a tener en su haber extraordinarios trabajos cinematográficos.

“A la academia, solo he de decir que el cine tiene poco más de 100 años. Me refiero a que imaginen estar ahí 100 años en la pintura o el teatro. No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje. Pero saber que piensan que soy una parte importante significa mucho para mí”, fueron sus palabras del director al recibir su anhelada estatuilla.

Pero su éxito no solo se mide con la premiación en los Oscar, que muchas veces se ha visto en medio de controversias por otorgar premios dudosos, sino que Nolan también mide su éxito con las millonarias sumas que acumula, en este caso con Oppenheimer.

Forbes, una revista conocida por hacer el cálculo y exponer el dinero de los millonarios más acaudalados del mundo, reveló el monto de la ganancia que habría tenido Nolan gracias a la producción ganadora del Oscar 2024.

Según la revista, la recaudación mundial solamente en taquillas fue de un total de mil millones de dólares, sin contar el valor de los honorarios que obtuvo el director con el largometraje, que se calcula aumentarían notablemente la cifra.

Forbes asegura que Christopher Nolan gana el 15% del primer dólar bruto de Oppenheimer, lo que significa que recibe una parte de cada céntimo de las ganancias que produce el largometraje, dándole prioridad sobre el estudio.

“Sólo con la recaudación de taquilla, las ventas de vídeo doméstico y las licencias de la primera ventana de streaming de la película, Nolan ganará unos 72 millones de dólares antes de impuestos y después de pagar los honorarios de su agente y abogado (85 millones de dólares brutos)”, asegura Forbes.

Hay que tener en cuenta que la cifra aumentó después de la premiación de los óscar 2024, en la que claramente el largometraje empezará a ser revendido a los streamers sin añadir las licencias de la película.

El director se sigue consolidando como uno de los mejores a nivel mundial luego de arrasar en esta gala de los Oscar 2024, con Oppenheimer en lo que fue un total de siete estatuillas y cerrando así la temporada de cine.

La cinta revela la historia de la biografía del físico norteamericano Julius Robert Oppenheimer, una narración en dos tiempos, del rostro escondido que llevó a detonar proyecto Manhattan con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki.

Su Óscar a Mejor Dirección es solo una prueba más de que Nolan se sigue consolidando como uno de los mejores directores del cine en los últimos tiempos, al que por supuesto aun le quedan muchos años más para aportarle a la pantalla grande momentos e historias memorables.