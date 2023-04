¡Escándalo! Menú de MasterChef provoca intoxicación de más de 40 personas

El exitoso programa de competencia de cocina se encuentra metido en tremenda polémica luego que se revelara que un plato hecho por uno de los concursantes de la versión española provocara la intoxicación de 44 comensales. El hecho fue revelado en las redes sociales por una de las afectadas que afirmó haber perdido 5 kilos en tres días a causa de los fuertes síntomas que experimentó tras ingerir la comida.

La versión española de ‘MasterChef’ ha vuelto a ser noticia, pero no por el estreno de su nueva temporada, sino por una intoxicación masiva que sufrieron un total de 44 comensales el pasado mes de enero después de hacer la degustación de platos elaborados y diseñados por los concursantes de la presente edición.

La noticia reventó en los medios de comunicación después que una de las afectadas lo hiciera público en su cuenta de Twitter.

“El programa nos invitó para participar en la grabación. En la mesa estamos cuatro de mis compañeras y yo. Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen para poder cesar de vomitar. Perdí cinco kilos en tres días. De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas. Mi empresa informó a ‘Masterchef’ de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido, pero la cosa no llegó a nada”, describió la mujer llamada Irene en un hilo en su cuenta de Twitter.

Tras el escándalo, la productora del programa reaccionó a través de un comunicado que tuvo acceso el diario El Mundo, en el que aseguraba que dicha intoxicación es un caso “excepcional” que nunca había sucedido a lo largo de la historia del concurso de TVE. “Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 años de ‘MasterChef’ en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen”.

¿Qué fue lo que comieron?

No ha sido hasta hace algunos días que finalmente se reveló el menú que indispuso a los 44 comensales que degustaron los platos.

Según informa el sitio Tikitakas, el entrante, bajo el nombre de viaje a la india con clotxina valencia, era un homenaje a la cocina hindú y mediterránea, que está formado por hasta un total de cinco texturas de mango y especias exóticas como ingrediente principal.

Seguidamente, el primer plato era una moluscada valenciana con ostras, almejas, salsa romescu y un pesto con algas como protagonistas. El segundo plato era un suquet thai de lubina acompañado de un guiso de coco, dátiles y cacahuetes, y para concluir, una tarta de queso al estilo japonés cubierta por una tela de algas de postre.

No se descarta que la mezcla entre las fuertes especies hindú y los mariscos haya provocado una reacción química que terminó por intoxicar a los comensales.

*Con información de www.as.com/tikitakas/*