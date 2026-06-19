Jim Carrey podría regresar como El Grinch en una esperada secuela

Más de dos décadas después de conquistar la taquilla mundial, El Grinch podría regresar a la gran pantalla con una nueva producción que promete despertar la nostalgia de millones de espectadores.

Universal Pictures e Imagine Entertainment avanzan en el desarrollo de una secuela basada en el icónico personaje creado por Dr. Seuss, un proyecto que contempla el regreso de varias de las figuras responsables del éxito cinematográfico estrenado en el año 2000.

Entre los aspectos que más expectativa generan se encuentra la posible participación de Jim Carrey, quien actualmente mantiene conversaciones para volver a interpretar al famoso habitante verde de Villaquién. La actuación del reconocido actor canadiense se convirtió en uno de los elementos más recordados de la adaptación original, consolidando al personaje como una de las figuras más populares del cine navideño contemporáneo.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios especializados de la industria cinematográfica, la producción también busca reunir nuevamente a parte del equipo creativo que participó en la primera entrega. En ese contexto, Ron Howard, director de la película de 2000, regresaría para asumir nuevamente la dirección y desempeñarse además como productor junto a Brian Grazer, su histórico socio en Imagine Entertainment.

Aunque la nueva cinta todavía no cuenta con un título oficial ni una fecha de estreno confirmada, los trabajos de desarrollo continúan avanzando. El guion estará en manos de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, tres reconocidos escritores y productores que acumulan una extensa trayectoria en televisión y comedia.

Los tres creativos han participado en exitosas producciones como Barry, Silicon Valley, Veep y Curb Your Enthusiasm, proyectos que les han permitido consolidar una sólida reputación dentro de la industria del entretenimiento. Además, Berg, Schaffer y Mandel ya tienen experiencia trabajando con el universo de Dr. Seuss, ya que colaboraron anteriormente en la adaptación cinematográfica de The Cat in the Hat, estrenada en 2003.

El interés por una nueva película no resulta casual. La versión protagonizada por Jim Carrey sigue siendo una de las producciones navideñas más populares del siglo XXI. Estrenada en noviembre de 2000, la cinta se convirtió rápidamente en un fenómeno de taquilla en Estados Unidos, donde logró recaudar cerca de 260 millones de dólares. A nivel internacional, los ingresos alcanzaron aproximadamente 345 millones de dólares, cifras que la posicionaron entre los mayores éxitos comerciales de aquel año.

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La película también obtuvo reconocimiento durante la temporada de premios. En la ceremonia de los Premios Oscar de 2001, el largometraje ganó la estatuilla al Mejor Maquillaje, un reconocimiento para Rick Baker y Gail Rowell-Ryan por el complejo trabajo de transformación física realizado sobre Jim Carrey para dar vida al personaje.

Precisamente, el proceso de caracterización del actor se convirtió en una de las historias más comentadas durante la producción. En las primeras etapas del rodaje, Carrey debía permanecer alrededor de ocho horas diarias sometiéndose al extenso proceso de maquillaje y vestuario. Con el paso de las semanas y el perfeccionamiento de las técnicas empleadas por el equipo, ese tiempo logró reducirse hasta aproximadamente tres horas por jornada.

A lo largo de los años, El Grinch ha contado con diferentes adaptaciones para nuevas generaciones. Una de las más recientes fue la versión animada estrenada por Universal e Illumination en 2018. Sin embargo, los datos de audiencia reflejan que la película protagonizada por Jim Carrey continúa manteniendo una extraordinaria vigencia entre el público.

Las mediciones de Nielsen indican que la producción ha permanecido durante los últimos cinco años entre las diez películas navideñas más reproducidas en plataformas de streaming. Solo entre el 15 y el 28 de diciembre del año pasado acumuló 962 millones de minutos visualizados y se ubicó como la segunda película más vista en Estados Unidos durante ese periodo, únicamente superada por Home Alone.

Mientras Universal Pictures continúa trabajando en el proyecto, la posibilidad de ver nuevamente a Jim Carrey como El Grinch ya se perfila como uno de los anuncios más comentados entre los seguidores del cine familiar y las películas navideñas. Por ahora, el estudio mantiene en reserva los detalles del elenco y la fecha de lanzamiento de una producción que promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.