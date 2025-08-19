Johnny Depp revela cuál es la película 'más estúpida' que protagonizó

Casi 40 años después, el actor aún se refiere a su primer protagónico como su mayor arrepentimiento profesional.

Johnny Depp, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, sorprendió recientemente al recordar su primer protagónico en el cine, una experiencia que hoy describe como el mayor error de su carrera.

La cinta en cuestión es Picardías en vacaciones (Private Resort), comedia juvenil estrenada en 1985, que no solo fue un fracaso en taquilla, sino que también dejó en el propio Depp un recuerdo amargo. Durante una entrevista con el periódico Lexington Herald-Leader, el actor fue tajante: “Estuve en L.A. durante seis meses e hice Picardías en vacaciones, posiblemente la película más estúpida jamás realizada”.

Antes de conquistar Hollywood, Depp no tenía en mente ser actor. Su verdadero sueño era ser guitarrista con su banda The Kids. Sin embargo, al no prosperar en la competitiva escena musical de Los Ángeles, aceptó la recomendación de Nicolas Cage, quien lo presentó con un agente y le abrió las puertas del cine.

Así llegó su primera aparición en la pantalla grande en 1984, con Pesadilla en la calle Elm de Wes Craven, donde interpretó a Glen Lantz, una de las recordadas víctimas de Freddy Krueger. Ese debut fue prometedor y lo impulsó a buscar nuevos papeles, aunque su primer rol protagónico resultó en un traspié. “Tetas, culo y suciedad básica”: la dura opinión de Depp.

Picardías en vacaciones narraba la historia de dos jóvenes que, hospedados en un hotel de Florida, intentan conquistar mujeres mientras se ven envueltos en una persecución por un ladrón de joyas. La película, concebida como parte de una trilogía de comedias eróticas que incluía Private Lessons y Private School, buscaba atraer al público adolescente con humor y provocación.

Te puede interesar: Al morir el cuerpo humano brilla y su luz se apaga, confirman los científicos

Te puede interesar: Annabelle, la muñeca poseída: los casos más escalofriantes y su impacto en el terror real

Pero Depp no tardó en distanciarse de esa producción. Con crudeza, recordó que el filme no ofrecía más que “temas sucios”: “Era una película de explotación adolescente, tetas y culo y suciedad básica”, declaró sobre el largometraje.

El fracaso fue rotundo: la cinta apenas recaudó 330.000 dólares y fue vapuleada por la crítica especializada, sin lograr impacto ni en taquilla ni en la carrera de sus protagonistas.

Aunque hoy la recuerda como un “manchón” en su trayectoria, Depp admite que en ese momento no tenía aspiraciones artísticas definidas: “¿Qué demonios me importaba? No tenía aspiraciones”, confesó.

Pese a ello, la decepción con Picardías en vacaciones no detuvo su ascenso. Poco después, trabajó en Pelotón de Oliver Stone y en Cry-Baby de John Waters, hasta consolidar su icónica alianza con Tim Burton en películas como El joven manos de tijera.

En retrospectiva, Depp reconoce que aquel tropiezo no condicionó su futuro: “No tuvo un impacto significativo en mi carrera”, aseguró.

Casi 40 años después, el actor aún se refiere a su primer protagónico como su mayor arrepentimiento profesional. Sin embargo, lo asume como una anécdota que ilustra sus inicios en una industria que, en ese entonces, le resultaba desconocida.

Hoy, Picardías en vacaciones sobrevive como una curiosidad dentro de la extensa filmografía de Johnny Depp, pero para el propio actor sigue siendo “la más estúpida jamás realizada”.