¿Matthew McConaughey el 'Rey de los Kens' en secuela de Barbie? Esto dijo Margot Robbie

La fiebre por Barbie sigue viva más de un año después de su estreno y ahora un nuevo nombre se suma a las especulaciones sobre una posible secuela.

El actor ganador del Óscar Matthew McConaughey expresó su entusiasmo por interpretar al “Rey de los Kens” en caso de que la franquicia continúe, y su propuesta ya recibió el visto bueno de Margot Robbie, protagonista y productora de la película de 2023.

En una reciente entrevista en el programa Today del 16 de septiembre, el presentador Craig Melvin le comentó a Margot Robbie que Matthew McConaughey había manifestado su interés en unirse al universo de Barbie. La reacción de la actriz fue inmediata: “¿Dijo que lo haría o no?”, preguntó con entusiasmo la intérprete de Barbie.

Al confirmarle que McConaughey estaba dispuesto, Robbie no ocultó su emoción y respondió: “Genial. Gracias por hacerlo”. Sus palabras fueron interpretadas por muchos fanáticos como una señal de aprobación al fichaje del actor de Interstellar.

En el mismo programa, el actor de 55 años habló sobre la posibilidad de unirse al elenco y hasta reaccionó a las maquetas creadas con su rostro como Ken, idea que originalmente propuso América Ferrera, otra de las estrellas de la cinta.

“Ya está cobrando vida”, dijo McConaughey con una sonrisa. “Sería difícil negarse, ¿verdad?”. Aunque nada está confirmado, su entusiasmo ha encendido la conversación en redes sociales, donde muchos fans ya imaginan cómo encajaría en Barbie Land.

La gran incógnita sigue siendo si realmente habrá una segunda parte de la película más taquillera de 2023. Margot Robbie ha sido clara en que todo dependerá de Greta Gerwig, directora y guionista de la primera entrega. “Dependería de Greta. No lo haría sin Greta”, aseguró la actriz.

Por ahora, la cineasta mantiene su postura de cautela. Tras el éxito del filme, Gerwig declaró a The New York Times: “En este momento, es todo lo que tengo. Siento que al final de cada película, nunca más se me ocurrirá otra idea y que todo lo que siempre quise hacer, lo hice”.

En esa misma línea, explicó que no le gusta compartir proyectos en etapas tempranas: “Siempre que comparto ideas demasiado pronto, se vuelven malas y la película no va a ser buena”, confesó durante un panel del WGA en 2023, citado por The Hollywood Reporter.

Aunque la secuela no está confirmada, la posibilidad de ver a McConaughey en el papel del “Rey de los Kens” ha generado expectativa. La incorporación de nuevas estrellas podría darle un giro atractivo a la historia, siempre y cuando Gerwig y su coguionista Noah Baumbach encuentren la idea adecuada para continuar el fenómeno cultural que representó Barbie.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar. Lo único cierto es que, mientras Hollywood define el futuro de la franquicia, los rumores y las declaraciones de sus protagonistas mantienen viva la magia de Barbie Land.