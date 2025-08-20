Nicole Kidman confiesa su ritual creativo secreto de las tres de la mañana

La actriz australiana sorprendió al público durante el Festival de Cannes con una revelación poco común sobre su rutina personal.

Lejos de los reflectores y las alfombras rojas, Nicole Kidman confesó que suele despertar a las tres de la madrugada para dedicarse a escribir en silencio, un hábito que describe como un espacio íntimo de creación.

“Escribo mucho. Tengo ideas que comparto con un director y le digo: ‘Deberías crear algo así’. Eso surge a lo largo de décadas de vida, observando y trabajando con algunas de las mentes más brillantes”, señaló Kidman. La actriz explicó que este momento nocturno le permite conectar con pensamientos profundos: “Una sesión de escritura a las 3 de la mañana: me despierto y escribo algo, ya sea un sueño o algo que ronde mi cabeza. Es un momento propicio para que sucedan cosas porque estás en ese estado ligeramente alejado de la realidad”.

Aunque se le consultó sobre la posibilidad de dirigir o escribir un guion propio, Kidman fue contundente: “No”. Sin embargo, matizó su respuesta con franqueza: “Siempre digo que no y luego cambio de opinión. No tengo mucho tiempo. Lo hago en secreto”. Para ella, la escritura es más una vía de exploración personal que un objetivo profesional inmediato.

Más allá de su faceta creativa privada, Kidman reafirmó en Cannes su compromiso con las mujeres cineastas, una causa que ha marcado su carrera en la última década. Durante el evento Women in Motion, organizado por Kering, la actriz explicó cómo surgió su decisión de trabajar con una directora cada dieciocho meses.

“Tuvimos una charla sobre la gran disparidad de opciones. Había quien decía: ‘Bueno, ¿podría una mujer dirigir esto?’. Y no había suficientes nombres, o decían: ‘No queremos arriesgarnos’”, recordó.

Ante esa realidad, la actriz tomó una decisión concreta: “Lo iba a hacer posible”. Desde entonces, ha colaborado con 27 cineastas mujeres en apenas ocho años, un récord que refleja tanto su compromiso como su influencia en la industria.

“Las guiaremos, las ayudaremos y luego las protegeremos de verdad. Porque parte de esto implica rodearlas con un campo de fuerza de apoyo para que puedan dar lo mejor de sí. Y, al mismo tiempo, darles la oportunidad de no sentir que esta es la única oportunidad”, afirmó.

Te puede interesar: 'Ghost'| Secretos del rodaje, el casting y la inolvidable escena de arcilla

Te puede interesar: Elizabeth Taylor y Los Simpson: la increíble historia detrás de la primera palabra de Maggie

Este acompañamiento no solo transformó las trayectorias de varias directoras emergentes, sino que también consolidó a Kidman como una promotora activa de la igualdad de género en Hollywood.

En paralelo a su activismo, Nicole Kidman continúa expandiendo su legado como actriz y productora. La segunda temporada de “Nine Perfect Strangers” ya está disponible en Amazon Prime Video, reafirmando la colaboración con el showrunner David E. Kelley y la escritora Liane Moriarty, responsables también de éxitos como Big Little Lies y The Undoing.

La historia sigue a nueve personas que buscan transformación en un retiro dirigido por Masha, personaje interpretado por Kidman. En esta nueva entrega, la acción se traslada a un complejo alpino donde la protagonista debe enfrentar fantasmas del pasado que amenazan tanto su estabilidad como la de los demás huéspedes. El elenco incluye a Henry Golding, Christine Baranski, Mark Strong y Murray Bartlett.

Con esta producción, Kidman vuelve a demostrar su interés por proyectos que combinan profundidad emocional y entretenimiento de calidad, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.