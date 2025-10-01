Tyrese Gibson enfrenta arresto tras ataque mortal de sus perros a mascota de un vecino

El actor, conocido mundialmente por interpretar a Roman Pearce en la saga Rápidos y Furiosos , atraviesa un complicado proceso legal en Atlanta.

La Policía del Condado de Fulton confirmó que el 29 de septiembre se emitió una orden de arresto por crueldad animal contra el actor Tyrese Gibson. La capitana del Servicio de Animales, Nicole Dwyer, explicó a WSB-TV que la responsabilidad recaía en Gibson: “Es una negligencia de su parte, como propietario de la casa y del animal, dejarlos vagar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”.

Los hechos se remontan a la noche del 18 de septiembre, cuando Harrison Parker, vecino del actor en la exclusiva zona de Buckhead, dejó salir a su perro de raza Cavalier King Charles Spaniel a su patio delantero, delimitado con una cerca invisible. Minutos después, el animal, llamado Henry, apareció muerto en la entrada de la vivienda.

“Encontré a mi perro muerto en la entrada. No oírlo por aquí es horrible”, relató Parker en declaraciones a WSB-TV.

Las autoridades aseguraron que las imágenes de una cámara de timbre mostraron a los perros de Gibson atacando al spaniel. Tras la denuncia, se ejecutó una orden de registro el 22 de septiembre, aunque el actor no se encontraba en su residencia en ese momento.

El abogado de Gibson, Gabe Banks, compartió una declaración en la que el artista expresó su pesar por lo ocurrido: “El Sr. Gibson extiende sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su amado perro en este trágico incidente que ocurrió mientras él estaba fuera de su hogar”.

Según Banks, al enterarse de lo sucedido, Gibson tomó una medida inmediata: “Al enterarse de este lamentable accidente, el Sr. Gibson tomó inmediatamente la difícil decisión de reubicar a sus perros en un entorno seguro y cariñoso”.

Respecto a la orden de arresto, el abogado aseguró que el actor está cooperando plenamente con las autoridades: “En cuanto a la orden de arresto por delito menor, el Sr. Gibson está cooperando plenamente con las autoridades para abordar y resolver este asunto de forma responsable”.

El comunicado concluyó solicitando respeto en medio de la polémica: “El Sr. Gibson solicita privacidad y comprensión mientras maneja la situación, y sigue comprometido con la seguridad de su comunidad y el bienestar de todos los animales”.

Mientras avanza la investigación, el incidente ha generado gran atención mediática al involucrar a una de las estrellas más reconocidas de Hollywood en un caso de negligencia con mascotas. La comunidad de Buckhead, por su parte, espera que se esclarezca lo ocurrido y que se tomen medidas para evitar que hechos similares se repitan.