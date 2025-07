Vikingos | Estrella de la serie revela que no es capaz de ver la muerte de su personaje

“Todavía no la vi morir. Todavía no me atrevo a verlo”, aseguró la actriz en una entrevista con Collider durante su paso por el Italian Global Series Festival, dejando al descubierto el vínculo emocional que aún la une a la legendaria guerrera nórdica.

Lagertha no fue solo una reina en la ficción; se convirtió en el corazón de la serie y en una figura clave para miles de espectadores. Para Winnick, su partida no fue un simple cierre de guion, sino una despedida profundamente dolorosa: “Fue físicamente agotador, emocionalmente agotador, y eso se nota en pantalla. Los miembros del equipo estaban ahí apoyándome. Fue como despedirme de alguien con quien estuve siete años. Me convertí en ella, así que fue muy duro”.

La famosa escena, en la que Lagertha es asesinada por un Hvitserk alucinante (interpretado por Marco Ilsø), fue una de las últimas grabaciones de la serie. Rodada bajo la lluvia y con un cansancio acumulado palpable, el momento significó tanto para la trama como para la actriz. “Creo que eventualmente lo lograré, quizás cuando esté en casa, dentro de unos años, y me sienta realmente separada de ella. Ahora mismo, ella todavía vive en una parte de mi corazón y no estoy segura de si estoy lista para verla morir”, reflexionó Winnick.

El impacto no se detuvo en el set. La actriz relató una experiencia posterior que reflejó el duelo profundo que vivió: “Recuerdo estar en un avión después y romper a llorar. La azafata me preguntó: ‘¿Estás bien?’ y yo le dije: ‘Ella murió’. Me respondió: ‘Lo siento mucho, ¿está bien tu madre?’. Y yo le dije: ‘No, no, era mi personaje!’”.

Aunque reconoce que no ha terminado de llorar la pérdida de Lagertha, Katheryn se muestra optimista ante el futuro: “Todavía no lloré del todo su partida, pero estoy emocionada por lo que vendrá. Es difícil, cuando estuviste tan ligada a un personaje, y la gente se enamora de él, pensar en cómo empezar de nuevo y encontrar otra cosa que te apasione”.

La huella que dejó Lagertha en la cultura pop es innegable. Vikingos se convirtió en un fenómeno mundial, llevando a Netflix a intentar continuar el legado con Vikingos: Valhalla, aunque sin alcanzar el mismo nivel de conexión con el público. La historia original, cargada de profecías, sangre y traiciones, encontró en la muerte de Lagertha uno de sus momentos más conmovedores y recordados.