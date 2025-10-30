Dani Alves se reinventa como predicador evangélico en Girona: 'Hice un pacto con Dios'

El exfutbolista brasileño, conocido por su brillante carrera en el FC Barcelona y la selección de Brasil, ha reaparecido públicamente con un nuevo propósito en su vida, predicar su fe cristiana.

Tras ser absuelto en marzo del delito de agresión sexual que lo mantuvo más de un año en prisión, el deportista ha encontrado refugio en la religión y asegura haber hecho “un pacto con Dios” durante su tiempo en la cárcel.

Alves, de 41 años, participó el pasado fin de semana como invitado especial en el congreso de jóvenes de la Iglesia Evangélica Elim, ubicada en Girona. Micrófono en mano, habló ante decenas de feligreses sobre su encuentro espiritual y su proceso de reconstrucción personal. “Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete, lo cumple. Yo hice un pacto con él”, expresó el exjugador, visiblemente emocionado.

El evento se llevó a cabo en el centro Elim, una congregación de raíces pentecostales con fuerte presencia en América Latina y Centroamérica, dirigida por los pastores Jimmy Martín y Sammy Thomas junto a sus esposas. Durante su testimonio, Alves compartió cómo la fe se convirtió en su guía durante uno de los momentos más oscuros de su vida. “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia, para el camino, y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”, relató entre aplausos.

El exfutbolista, que tras dejar el Barça en 2022 vivió un proceso judicial mediático, fue inicialmente condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona, acusado de agresión sexual en una discoteca de la ciudad. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la sentencia y lo absolvió, una decisión que generó gran controversia pública. Tras su liberación, Alves ha mantenido un perfil bajo, centrado en su familia y su fe. Junto a su esposa, la modelo canaria Joana Sanz, el jugador fue padre recientemente, un hecho que, según él, también considera “una bendición divina”.

Desde septiembre, sus redes sociales se han transformado en un espacio de reflexión espiritual. En su biografía de Instagram, Alves se define como “artista” y “discípulo de Cristo Jesús”, y publica con frecuencia versículos bíblicos, oraciones y mensajes inspirados en las cartas del apóstol San Pablo a los corintios. Para muchos de sus seguidores, su nueva faceta representa una profunda transformación tras los duros meses de reclusión y exposición mediática.

La Iglesia Elim de Girona, ubicada en el barrio de Domeny, se caracteriza por su ambiente fervoroso y su énfasis en los testimonios personales, pilares de la cultura pentecostal. Dentro de este contexto, el relato de Alves sobre su “rescate espiritual” tuvo un poderoso impacto en los asistentes, quienes lo escucharon entre cánticos y expresiones de fe. El exfutbolista incluso se unió a la ceremonia, cantando y predicando junto a la congregación, completamente integrado en el ambiente religioso.

El caso de Dani Alves es un ejemplo de cómo algunos personajes públicos buscan redefinir su identidad y propósito de vida después de atravesar procesos judiciales y mediáticos intensos. Su historia, que mezcla fama, caída y redención espiritual, ha despertado tanto admiración como debate. Mientras algunos celebran su cambio, otros lo observan con escepticismo.

Por ahora, el exjugador brasileño parece decidido a dejar atrás el pasado y construir una nueva etapa marcada por la fe. “Dios me dio otra oportunidad, y esta vez no la voy a desaprovechar”, dijo recientemente en una de sus publicaciones.