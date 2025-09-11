Eduardo Serrano, reconocido actor venezolano, muere a los 82 años

La carrera de Serrano está marcada por un extenso listado de exitosas producciones que lo catapultaron a la fama internacional.

El mundo de la televisión venezolana se viste de luto. El reconocido actor Eduardo Serrano, un ícono de las telenovelas en Latinoamérica, falleció a la edad de 82 años, tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hija mayor, Magaly Serrano, a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

En la publicación, Magaly le rindió homenaje a su padre, resaltando no solo su exitosa carrera, sino también la calidad de su ser humano. "Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda", escribió.

Sus palabras también destacaron su rol como padre, amigo y su visión profesional.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales por parte de colegas y admiradores, quienes lamentaron la pérdida del legendario actor. El escritor Eduardo Padrón y la actriz Alba Roversi fueron algunas de las personalidades que expresaron su pesar, reconociendo el inmenso legado de Serrano.

Una vida dedicada a la actuación y el entretenimiento

Nacido en Caracas, Venezuela, el 13 de enero de 1942, Eduardo Serrano se consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión venezolana. Su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, lo llevó a interpretar roles protagónicos que lo convirtieron en el "eterno galán" de las telenovelas. Además de la actuación, también se destacó como productor y director, demostrando su versatilidad y pasión por el arte.

Su talento no se limitó a la pantalla chica, ya que también incursionó en el cine y el teatro. A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos premios y reconocimientos que atestiguan su indiscutible aporte a la cultura y el entretenimiento en su país.

Telenovelas inolvidables

La carrera de Serrano está marcada por un extenso listado de exitosas producciones que lo catapultaron a la fama internacional. Entre sus trabajos más recordados se encuentran:

La heredera: Telenovela de 1982 donde compartió créditos con la actriz Hilda Carrero , consolidando su estatus de galán.

Telenovela de 1982 donde compartió créditos con la actriz , consolidando su estatus de galán. El sol sale para todos: Esta producción de 1986 lo unió nuevamente con la actriz Marita Capote.

Esta producción de 1986 lo unió nuevamente con la actriz Marita Capote. Juana la Virgen: En esta popular telenovela de 2002, Serrano interpretó el papel de Rogelio Vivas, uno de los personajes principales.

En esta popular telenovela de 2002, Serrano interpretó el papel de Rogelio Vivas, uno de los personajes principales. Mi Gorda Bella: Una de las producciones más exitosas de su carrera, donde dio vida al personaje de Adrián Lombardi.

Una de las producciones más exitosas de su carrera, donde dio vida al personaje de Adrián Lombardi. Natalia del Mar: En una de sus últimas apariciones en televisión, actuó en esta telenovela de 2011, donde interpretó a Don Clemente.

Estas y muchas otras producciones no solo mostraron su talento, sino que también lo inmortalizaron en el corazón de miles de espectadores en toda América Latina. ¿Recuerdas alguna otra novela en la que haya actuado?