Erika Ender habla de su reto en Operación Triunfo USA: 'El talento es solo el punto de partida'

Ender destacó que, más allá del talento, existen otros elementos que considera fundamentales para construir una carrera sólida en la música, como la disciplina, la resiliencia, la autenticidad, la humildad y la capacidad de continuar aprendiendo.

La cantautora panameña Erika Ender compartió sus primeras impresiones tras asumir el rol de directora de la Academia de Operación Triunfo USA, formato que estrenó el pasado 7 de julio por Telemundo.

A través de sus redes sociales, Ender aseguró que este nuevo reto representa una oportunidad para transmitir la experiencia acumulada durante sus más de 35 años de trayectoria artística.

“No importa cuántos escenarios o estudios de grabación haya pisado en estos 35 años de carrera; sigo creyendo que el mayor privilegio que puede tener un artista es compartir lo aprendido”, expresó la artista.

La intérprete explicó que su papel dentro de la academia no está enfocado únicamente en la formación vocal o artística de los participantes, sino también en acompañarlos durante un proceso de crecimiento personal.

“No llego a decirle a nadie cómo debe ser. Llego a escuchar, a guiar, a acompañar, a desafiar, a aprender también de ellos”, manifestó.

Ender destacó que, más allá del talento, existen otros elementos que considera fundamentales para construir una carrera sólida en la música, como la disciplina, la resiliencia, la autenticidad, la humildad y la capacidad de continuar aprendiendo.

Puedes leer: Erika Ender será la directora de la Academia de Operación Triunfo USA, que estrena esta noche por Telemundo

“Lo que realmente sostiene una carrera (y una vida) es la disciplina, la resiliencia, la autenticidad, la humildad y la capacidad de seguir creciendo incluso cuando nadie está mirando”, señaló.

La panameña también recordó que la competencia ya inició con la realización de la Gala Cero, donde fueron presentados los participantes que formarán parte de esta nueva etapa del programa.

“Ya comenzó esta aventura. Ya vivimos la Gala Cero, recibimos a los participantes y dimos el primer paso de un camino que será tan artístico como humano”, escribió.

Ender agradeció a Operación Triunfo USA y Telemundo por la oportunidad de formar parte del proyecto y animó al público a acompañar el proceso, asegurando que el programa no solo buscará descubrir nuevos talentos musicales, sino también historias de superación.

“Aquí no solo vamos a descubrir artistas; vamos a descubrir personas capaces de encontrar la mejor versión de sí mismas”, concluyó.

Te puede interesar: Karol Wilson debuta en Operación Triunfo USA y deslumbra en su presentación