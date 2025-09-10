Dos mujeres estadounidenses que iban a la Costa Azul terminan en Túnez por un inesperado error

Una escapada idílica a la Riviera Francesa para dos amigas estadounidenses se transformó en un viaje a un continente completamente diferente. Con la esperanza de disfrutar del sol y el glamour de Niza, las mujeres se sorprendieron al descubrir que su vuelo iba a otro destino.

El insólito hecho, documentado por las afectadas en sus redes sociales y destacado por una nota de Yahoo en Español, se viralizó rápidamente. En su cuenta de TikTok, Brittney Dzialo relató que ambas perdieron su vuelo original de Roma a Niza y, al pedir ayuda para ser reubicadas, fueron enviadas al mostrador de Tunisair. La confusión se produjo cuando el personal de la aerolínea malinterpretó la frase "to Nice" (a Niza) por "Tunis" (Túnez).

Sin percatarse del error, las mujeres compraron los nuevos boletos y abordaron el avión. No fue hasta que una de ellas conversó con otro pasajero, preguntándole si el vuelo iba a Niza, que se enteraron de la verdad. "A Túnez, sí", respondió el pasajero, confirmando la confusión. La similitud fonética entre "niis" (la pronunciación de Niza en inglés) y "tu niss" (la pronunciación de Túnez) fue la clave del malentendido.

Al percatarse del error, intentaron descender del avión, pero ya era demasiado tarde. El personal les informó que debían resolver el problema una vez que llegaran a Túnez. Tras aterrizar, pasaron horas en el aeropuerto; finalmente, lograron abordar un vuelo con destino a Niza.

Encanto y glamour de Niza: más que un destino, un símbolo de la Costa Azul

Niza, la perla de la Costa Azul, es uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo. Con su famosa Bahía de los Ángeles y su icónico Paseo de los Ingleses, la ciudad combina la elegancia de la Belle Époque con una vibrante vida moderna. El azul turquesa de sus aguas, las playas de guijarros y sus impresionantes mansiones la convierten en un imán para turistas que buscan lujo, sol y cultura. Sus museos, como el de Marc Chagall y Henri Matisse, son testimonio de la rica herencia artística de la región, atrayendo a miles de visitantes cada año. La gastronomía local, con platos como la socca y la salade niçoise, complementa la experiencia de un viaje a este rincón paradisíaco de Francia.

La riqueza histórica y cultural de Túnez: un tesoro del norte de África

Por otro lado, Túnez, la capital de la República Tunecina, es una ciudad con una historia que se remonta a la antigüedad. Ubicada en el norte de África, es una puerta de entrada a un continente lleno de misterio y tradición. Su Medina, un laberinto de callejuelas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio vivo de la arquitectura islámica y el comercio. Desde el famoso Museo Nacional del Bardo, con una de las colecciones de mosaicos romanos más importantes del mundo, hasta las impresionantes ruinas de Cartago, la ciudad ofrece una inmersión profunda en las civilizaciones que han moldeado la región. Los zocos, con sus alfombras, especias y artesanías, son un deleite para los sentidos y una oportunidad para vivir una experiencia auténtica y diferente a la de Niza.

El incidente ha generado reacciones mixtas en las redes sociales. Mientras que algunos se divirtieron con la anécdota, muchos otros pusieron en duda la credibilidad de las protagonistas, ya que no verificaron el destino en el boleto, no vieron las pantallas del aeropuerto que anuncian los vuelos, ni revisaron su pase de abordar.