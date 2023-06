Exmarido de Britney Spears teme que ella esté bajo los efectos de drogas

La declaración mordaz de Kevin Federline después de afirmar que teme que su ex esposa Britney Spears esté en drogas.

Esto se produjo después de que un informe publicado ayer, afirmara que Kevin, de 45 años, estaba preocupado de que su ex esposa Britney Spears, de 41 años, con quien comparte dos hijos, haya estado en la metanfetamina.

En la historia, se cita a Kevin diciendo, "Me temo que esté en metanfetamina. He estado rezando para que alguien lo haga público y ella se despierte. Es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, me temo que habrá noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre ha sufrido una sobredosis".

Estos reportes que fueron publicados por los medios The Sun y The Daily Mail vinieron de Daphne Barak, quien es la periodista que afirma que Kevin Federline vinculó a Britney Spears con la metanfetamina, y ha sido duramente criticada por la ex pareja... pero ella no piensa retroceder con lo que ha dicho, insistiendo en que Kevin hizo la declaración, a pesar de que ahora lo niegue.

Desde entonces, Kevin ha abordado estos reportes en una entrevista con TMZ: "Entristece a nuestra familia que Daphne Barak y Erbil Gunasti hayan decidido inventar mentiras y publicar el dolor de corazón que ha soportado nuestra familia, junto con el trauma de nuestros hijos menores en el Daily Mail y The Sol”.

Luego continuó diciendo, “si permitimos que Daphne y Bill entraran a nuestra casa porque confiábamos en ellos, pero esa confianza se ha roto y cortamos todo tipo de lazos con ellos en marzo por diversas razones que no vamos a mencionar”.

Concluyó la declaración diciendo que tales informes han sido "cebo para llamar la atención" y "otro ejemplo repulsivo" de como el periodismo se ha hundido.

Entre las afirmaciones dichas en el artículo de The Sun, estaba la acusación de que los hijos de Britney afirmaban que vieron a alguien cercano a ella llevándole lo que parecían drogas antes de que decidieran dejar de verla el año pasado.

Fue citado en el artículo diciendo en ese momento, "No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre ha tenido una sobredosis".

El artículo también hizo afirmaciones sobre las relaciones de Britney con sus hijos y supuestas experiencias con ellos, incluida la alegación de que Jayden quiere que ella "mejore".

Britney Spears y Kevin Federline desmintieron el informe, y el abogado de la artista, Mathew Rosengart, también reconoció la declaración de su exesposo alegando que todo lo que había sido publicado era “falso e indignante”.