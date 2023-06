Exponen manuscritos de Freddie Mercury en Nueva York antes de subastarlos en Londres

Londres, Reino Unido/Manuscritos del cantante Freddie Mercury nunca presentados en público, en primer lugar, el de "Bohemian Rhapsody", se exponen en Nueva York en la primera etapa de una gira antes de subastarlos en Londres en septiembre, anunció el jueves la casa Sotheby's.

Luego de Nueva York y hasta el 8 de junio, los manuscritos harán escala en Los Ángeles y Hong Kong. Y luego serán expuestos en agosto en Londres, antes de su venta en una serie de subastas previstas del 4 de agosto al 11 de septiembre.

Escrito con bolígrafo y con lápiz sobre papel membrete de una compañía aérea ya desaparecida "British Midlands Airways", el borrador de "Bohemian Rhapsody" revela en 15 páginas los diferentes giros que Freddie Mercury consideró para este famosos éxito de Queen, y que preveía titular "Mongolian Rhapsody". Sotheby's hace una estimación de su valor de entre 1 y 1,5 millones de dólares.

Entre los demás borradores del cantante -que falleció de sida en 1991- están los de los temas "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" y "We Are the Champions". Borradores tan precoces fueron "fácilmente perdidos o desechados", pero las piezas que irán a subasta ofrecen una "inmersión fascinante en la manera en la que las canciones" de Freddie Mercury "fueron desarrolladas y compuestas", "al tiempo que nos recuerdan su complejidad musical y sofisticación", señaló Gabriel Heaton, especialista de manuscritos en Sotheby's.

Estas páginas revelan el intenso trabajo del artista, su "increíble atención" a la creación de las armonías vocales emblemáticas de Queen, agregó. Entre las otras piezas se encuentra un cuaderno de notas rojo de inicios de los años 1970, sin duda uno de sus compendios de letras más tempranos, en cuyas páginas también hay bocetos del logo para el grupo, con manchas de café.

Asimismo, otras piezas como un cuaderno amarillo de espiral de 24 páginas con letras para el séptimo álbum del grupo en 1978, llamado "Jazz", que incluye el tema "Don't Stop Me Now" y también algunos disfraces entre ellos el mono satinado que vistió Mercury en el video de "Bohemian Rhapsody" en 1975. El catálogo completo de unos 1.500 objetos será revelado a fines de julio o inicios de agosto y Sotheby's estima que alcance un valor de 7,2 millones de dólares.