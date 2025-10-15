Alejandro Fernández | Su hija revela heridas del pasado con su padre 'El Potrillo': 'Estoy sanando'

Por ahora, su relación con Alejandro Fernández atraviesa un momento de transición cargado de introspección, música y reconciliación.

La relación entre la también artista y el icónico cantante Alejandro “El Potrillo” Fernández ha reaparecido bajo una luz emocional intensa.

En medio de la gira conjunta “De Rey a Rey”, la joven artista ha aprovechado los escenarios para hablar de recuerdos, perdón y sanación.

Durante una reciente entrevista para Ventaneando, Camila confesó: “Justo en esta gira volteo con mi papá y le digo: ‘Perdóname’, ya le he pedido muchas disculpas. Ahora sí que estás chiquita y no sabes qué sientes o qué dices o no sabes ni expresarlo, pero por eso fui a terapia…”

Con voz pausada, la cantante añadió: “La verdad es que sí estoy sanando muchas cosas con él, estoy disfrutándolo muchísimo, estoy muy agradecida con lo que estamos construyendo ahí juntos, muy bonito. Mi papá, casi no estuvo en mi casa y tenerlo en el escenario solo para mí es una cosa muy bonita que estoy teniendo en mi corazón. Siento que en cada concierto que me toca ir a acompañarlo, es algo más bonito…”

En esa misma línea, Camila explicó que su infancia estuvo marcada por la ausencia del padre, un tema que ahora puede evaluar con mayor comprensión gracias al apoyo terapéutico y a su propia maternidad. “Yo logro entender… cuando eres chiquita no sabes ni qué sientes ni cómo expresarlo”, reiteró.

Camila también compartió cómo ser madre le ha dado perspectiva sobre el rol de su padre en su vida. Señaló que su hija, Cayetana, parece tener una madurez sorprendente frente a la profesión artística de su madre. “Mi hija es muy inteligente… le digo: ‘Gorda, me voy a ir, me voy a ir cuatro días’. (Me dice): ‘Cuatro no es nada’. Yo no era así.”

Además, Camila narró una anécdota reciente en Las Vegas, cuando su pequeña, tras ver su participación en el “Grito de Independencia” junto a su abuelo, le preguntó: “Mamá, ¿pues quién más lo vio?”. A lo que la cantante respondió: “Todos lo vieron; saliste en todos lados. Fue tu bautizo para la gente, ya ni modo.”

Para muchos, hablar de heridas del pasado con la figura paterna puede ser un acto vulnerable. Pero Camila ha optado por convertir esos recuerdos en un nuevo terreno de encuentro, especialmente en la gira en la que acompaña a su padre cada noche.

Al pedir perdón y manifestar sus emociones abiertamente, la cantante muestra una madurez emocional que busca reconciliar lo que fue con lo que ahora puede ser. Y frente a esa vulnerabilidad, el escenario se convierte en un espacio simbólico para la sanación.

Por ahora, su relación con Alejandro Fernández atraviesa un momento de transición cargado de introspección, música y reconciliación. En medio de aplausos y emociones, Camila Fernández no oculta que también está reconstruyendo su historia, paso a paso.