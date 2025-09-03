Cazzu denuncia que Christian Nodal se niega a firmar permiso para que su hija Inti pueda viajar

La relación entre la argentina y el mexicano volvió a encender titulares, esta vez por un tema que va más allá de lo mediático: la custodia y los derechos de su hija, de apenas dos años.

La cantante argentina Cazzu reveló en el podcast Se regalan dudas que, pese a haber solicitado desde hace más de un año un permiso de viaje para poder trasladarse con la menor, el documento aún no ha sido firmado por Nodal, lo que ha generado un debate público sobre la desigualdad que enfrentan muchas madres en situaciones similares.

“Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, relató con franqueza la intérprete, quien aseguró que la negativa ha limitado su movilidad profesional.

La situación alcanzó un punto crítico cuando la artista, acompañada de su abogada, buscó una mediación con el equipo legal de Nodal. Según relató, la respuesta que recibió no solo fue inesperada, sino dolorosa.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, recordó.

Ese mensaje, más allá del aspecto legal, la marcó emocionalmente: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida”, confesó con evidente indignación.

Cazzu explicó que decidió no llevar el caso a los tribunales, a pesar de contar con los recursos para hacerlo. Su decisión, sin embargo, estuvo acompañada de una reflexión más amplia sobre el sistema y las desigualdades que enfrentan miles de mujeres solteras.

“Me siento como una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, expresó. Si bien ella puede costear asesoría legal y evitar largos procesos judiciales, reconoció que muchas mujeres no tienen esa posibilidad y deben enfrentarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Este matiz de su relato encendió una conversación en redes sociales sobre el poder, el control y la desigualdad de género, elementos que trascienden la esfera privada de la pareja y exponen un problema estructural que atraviesa fronteras.

El testimonio de Cazzu rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios hacia Christian Nodal. Mientras algunos usuarios lo acusaron de ejercer control a través de su hija, otros defendieron su derecho como padre a estar involucrado en decisiones tan importantes.

Algunos de los mensajes más críticos hacia el cantante fueron contundentes: “A Nodal no le importa su hija, solo lo hace por vengarse de Cazzu para tener el control”; “Ni siquiera cuida a su propia hija, y cómo es posible que tenga poder sobre la niña un padre ausente”; “O sea que Nodal no quiere viajar para ver a Inti, pero tampoco quiere que la niña viaje”.

Por otro lado, también surgieron comentarios llamando a la mesura y recordando que las decisiones relacionadas con menores deben tratarse en privado y bajo procesos legales.

En medio de esta polémica personal, Cazzu se prepara para su esperado regreso a los escenarios con la gira internacional “Latinaje”, programada para septiembre de 2025. La artista aseguró que, pese a las dificultades, sigue enfocada en su carrera y en ofrecer nueva música a sus seguidores.

La gira no solo marca su regreso, sino que también se perfila como una vitrina para mostrar su resiliencia personal y profesional.

El conflicto entre Cazzu y Nodal ha abierto un debate en torno a la custodia compartida, los permisos de viaje internacionales y la autonomía de las madres en la crianza de sus hijos. Aunque se trata de una pareja famosa, el trasfondo toca a muchas familias que enfrentan dinámicas de poder y desigualdad en procesos similares.

Como expresó Cazzu, su caso refleja la lucha de miles de mujeres que, sin recursos ni visibilidad, deben enfrentarse a un sistema legal y social que en ocasiones prioriza el control sobre el bienestar.