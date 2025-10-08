Demi Lovato deslumbra con impactante cambio físico en la Semana de la Moda de París

La cantante estadounidense Demi Lovato, reconocida por su potente voz y su autenticidad en la industria musical, sorprendió al público y a los fotógrafos con un estilo renovado y una transformación física que no pasó desapercibida.

La intérprete de Cool for the Summer asistió al desfile de Coperni Spring/Summer 2026, donde lució un conjunto negro de cuello alto y mangas largas, acompañado de medias oscuras y tacones de punta fina. El look fue rematado con un abrigo de pelo verde lima que llevó sobre los brazos, aportando un contraste vibrante al atuendo elegante y minimalista.

Sin embargo, más allá del aplauso por su arriesgada apuesta en la pasarela parisina, Lovato también enfrentó un aluvión de comentarios en redes sociales. Su evidente pérdida de peso y los rumores de posibles retoques estéticos en el rostro se convirtieron en tema de debate entre los internautas. Una usuaria en Instagram, identificada como Issagarami, expresó de forma crítica: “Tan bonita que era, ya se ve una más del montón”, comentario que fue replicado por otros seguidores y generó una ola de reacciones encontradas.

Mientras algunos cuestionaron los cambios en la apariencia de la artista, otros celebraron su audacia y la forma en que sigue reinventándose tanto en lo personal como en lo profesional. Lo cierto es que Demi Lovato no es ajena a este tipo de debates públicos: a lo largo de su carrera, ha enfrentado críticas por su imagen y estilo de vida, pero también ha sido un ejemplo de resiliencia al hablar abiertamente de sus luchas personales.

Lejos de dejarse opacar por los comentarios, la presencia de Lovato en París coincide con un momento crucial de su vida. La artista atraviesa una nueva etapa marcada por la estabilidad emocional y la celebración de su matrimonio con el músico Jordan “Jutes” Lutes. Tras años de reinvenciones musicales y batallas personales, Lovato disfruta hoy de una versión más equilibrada de sí misma, un cambio que también se refleja en su trabajo creativo.

Su noveno álbum de estudio, titulado It’s Not That Deep, será lanzado el 24 de octubre de 2025 y representa un giro artístico en su trayectoria. En esta producción, la cantante apuesta por un tono más ligero y luminoso, alejándose del dramatismo que caracterizó sus trabajos anteriores. Ella misma ha definido esta nueva fase como su era “Popvato”, un renacer artístico que combina frescura, alegría y una nueva conexión con su público.

El impacto que generó Demi Lovato en la Semana de la Moda no solo se limita a su imagen. Su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria fashion reafirma su papel como ícono cultural capaz de trascender la música para convertirse en referente de estilo y tendencias. En un ambiente donde cada detalle es observado, su look fue analizado desde la alfombra hasta las redes sociales, generando conversación a nivel global.

Mientras tanto, los seguidores de Lovato ya cuentan los días para el estreno de It’s Not That Deep. El álbum no solo promete un sonido renovado, sino también el reflejo de la estabilidad emocional que hoy caracteriza a la artista. Si bien las críticas sobre su apariencia siguen presentes, el foco de su carrera apunta a la música y a consolidar una nueva etapa donde la frescura y el optimismo marcan la pauta.

En definitiva, Demi Lovato se encuentra en un punto de inflexión: su paso por París muestra a una artista que, pese a las opiniones divididas, sigue brillando con fuerza y reafirmando que su transformación va mucho más allá de lo estético: es también un reflejo de crecimiento personal y de confianza en su nueva versión.