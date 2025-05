Demi Lovato y Jutes se casaron en secreto

Demi Lovato se casó con el productor musical, conocido como Jutes, en una ceremonia privada celebrada el 25 de mayo en California. El enlace, cubierto en exclusiva por Vogue US, fue tan elegante como significativo, reflejo de una historia de amor construida sobre la base del apoyo mutuo y la recuperación compartida.

La boda tuvo lugar alrededor de las cuatro de la tarde en un entorno íntimo y reservado, sin grandes celebridades ni detalles públicos sobre el número de invitados o el menú. No obstante, sí trascendieron algunos aspectos fundamentales, como la participación activa de Lovato en la creación de su vestido de novia, diseñado por la legendaria casa de moda Vivienne Westwood.

“He sido fan de los diseños de Vivienne Westwood durante mucho tiempo”, confesó Lovato. “Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, a menudo volvía a los diseños de Vivienne, en especial a cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo”. El vestido de satén de seda grueso, con un corpiño tipo corsé, pasó por cinco pruebas personalizadas en Los Ángeles, todas supervisadas por el equipo londinense de alta costura de la marca.

El look de la recepción previa también fue firmado por Westwood: un diseño color marfil con corsé drapeado y silueta asimétrica inspirado en la época dorada del cine. Según Vogue, el objetivo fue modernizar una estética clásica manteniendo el glamour vintage.

Aunque las imágenes oficiales del enlace aún no se han revelado y se desconoce cómo fue vestido el novio, los fans han celebrado la noticia como un momento culminante en la vida de la artista. El compromiso, anunciado en diciembre de 2023, fue igualmente privado y emotivo: una serenata con guitarra y un anillo de diamante de 4,5 quilates en forma de pera, valorado en 150.000 dólares.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo desafía al tiempo y asegura que jugará hasta los 50

Te puede interesar: Cine y videojuegos: la alianza que está conquistando Hollywood

“Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida. Mi amor, estoy más que emocionada. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas”, escribió Lovato en Instagram, donde cuenta con más de 153 millones de seguidores.

El romance entre Lovato y Jutes comenzó en enero de 2022 en un estudio de grabación, cuando trabajaban juntos en el álbum Holy Fvck. Lo que inició como una colaboración artística se transformó pronto en una relación sentimental profunda y, sobre todo, transformadora. Ambos han hablado públicamente de sus luchas contra las adicciones, encontrando en el otro un pilar para mantenerse firmes en su recuperación.

Lovato celebró en marzo de 2024 seis años de sobriedad, mientras que Jutes compartió su logro de 100 días sin alcohol en julio de 2022. Su vínculo está atravesado por el respeto, el cuidado y la honestidad emocional. “Le he esperado toda la vida. Es muy reconfortante tener una pareja que me apoya tanto, que me ama y que me cuida tanto. Es muy fácil mantenerme centrada con él porque le quiero muchísimo y me trata de maravilla”, expresó la cantante a People en septiembre pasado.

En febrero de este año, durante el Día de San Valentín, Demi reafirmó su compromiso emocional con un mensaje tan romántico como revelador: “¡Estoy deseando casarme contigo! Estos últimos tres años han sido los mejores de mi vida y te lo agradezco. Estoy obsesionada con tu corazón, tu amor y tu luz. Estoy deseando envejecer contigo y formar una familia”.

Esta boda no ha sido solo una celebración del amor romántico, sino también un testimonio de resiliencia. Demi Lovato, que ha enfrentado públicamente sus luchas con la salud mental, el abuso de sustancias y la presión mediática, comienza una nueva etapa con una pareja que la ha acompañado en su proceso más íntimo y sanador.

En tiempos donde las bodas suelen ser eventos públicos y espectaculares, Lovato y Jutes han elegido lo contrario: un espacio de intimidad, autenticidad y fortaleza compartida. Una historia de amor moderna, nacida entre acordes, marcada por la sanación y sellada con un “sí” eterno.