Freddie Mercury habría sido padre en secreto: la hija que el mundo jamás imaginó

Freddie Mercury, el eterno líder de Queen, habría tenido una hija en secreto en 1976, según la biografía inédita Love, Freddie, escrita por la veterana periodista musical Lesley-Ann Jones. Esta obra promete reescribir la historia del mítico cantante con una verdad hasta ahora desconocida incluso para muchos de sus fans más acérrimos.

Durante más de tres años, Jones investigó a fondo la historia de una mujer identificada solo como “B”, quien asegura ser hija biológica de Mercury. Con el respaldo de 17 volúmenes de diarios personales que el propio Freddie habría dejado para ella, documentos inéditos, cartas y fotografías, la autora afirma que no hay margen de duda. “No hay manera de que alguien pudiera haber fabricado todo esto”, sentenció Jones, quien ya ha escrito tres libros sobre el vocalista.

Lo más asombroso es que la existencia de esta hija no era un completo misterio para todos. Desde sus inicios, el círculo íntimo de Mercury, incluyendo a sus padres, su hermana, Mary Austin y los miembros de Queen, estaba al tanto. Y, lejos de ser un padre ausente, Freddie mantuvo una relación cercana con su hija, visitándola con regularidad y asegurándose de que supiera cuánto la amaba, aunque todo ocurriera bajo una estricta confidencialidad.

Según el libro, la madre de “B” era la esposa de un amigo cercano de Mercury. A pesar de las circunstancias, la niña creció en un ambiente afectuoso junto a su madre y su padrastro, ambos conscientes del verdadero linaje de la menor. “B” nunca quiso fama ni dinero, destaca Jones, y su estabilidad económica le ha permitido vivir fuera del foco público durante casi cinco décadas.

“Es hora de dejar que Freddie hable por sí mismo”, escribió “B” en una de las cartas incluidas en el libro. Su motivación para salir del anonimato no es económica, sino emocional: desea ofrecer una imagen auténtica del hombre que fue su padre y contrarrestar las distorsiones que, a su juicio, se han tejido con el tiempo sobre su figura.

Uno de los aspectos más fascinantes de la biografía es el acceso a los diarios de Freddie, que arrancan precisamente en 1976, año en que se habría concebido a “B”. En ellos, Mercury no solo documenta su carrera meteórica, desde su infancia en Zanzíbar y su paso por la India hasta la cúspide del éxito con Queen, sino también reflexiones íntimas sobre la paternidad, la fama, el amor y su propia identidad. En palabras del propio artista, ser padre fue “el mayor logro de su vida”.

La autora y “B” se reunieron por primera vez en Montreux, Suiza, ciudad profundamente significativa para Mercury. Allí se grabaron muchas de las obras maestras de Queen, y allí fue también donde “B” entregó a Jones el valioso material que sustenta esta biografía.

La publicación oficial de Love, Freddie está prevista para el 5 de septiembre. Más allá del impacto mediático que sin duda generará, esta obra plantea una narrativa alternativa y profundamente humana de Freddie Mercury: un hombre complejo, generoso, reservado, y ahora también, un padre amoroso.

Este descubrimiento no solo agrega una nueva dimensión al mito de Mercury, sino que también celebra el lado más íntimo y sensible del artista que rompió barreras con su voz, su estilo y su vida. Como escribió su hija en el prólogo del libro: “Este es el Freddie de verdad. El que me amó, el que se escondió, el que también era humano”.