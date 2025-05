Ivy Queen resurge con voz firme contra la desigualdad en el reguetón

La pionera del reguetón Ivy Queen regresa con más fuerza que nunca, fusionando sensualidad, elegancia y poder en un momento donde la industria aún tiene cuentas pendientes con las mujeres. Con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Casi casi”, el anuncio de su próxima gira internacional y un décimo álbum en camino, la Reina del Reguetón reafirma que sigue liderando desde el corazón del género que ayudó a moldear.

Su nueva propuesta musical es todo menos convencional. En “Casi casi”, Ivy mezcla un reguetón de tempo lento con matices afrobeat para entregar un mensaje seductor pero firme: el empoderamiento femenino no tiene que ceder ante las expectativas masculinas. En palabras de la artista: “Quise crear una canción atrevida, coqueta, sin perder la elegancia ni el caché”.

Fiel a su estilo directo, Ivy Queen no rehúye de la crítica social, ni siquiera cuando se trata de su propio terreno: la industria musical. “El terreno para las mujeres nunca va a ser justo en esta industria”, declaró con contundencia a People en Español. “A los hombres les pagan más, no les exigen tanto como a nosotras. Si una quiere llevar maquillista o peinadora, te lo regatean. A un hombre lo llevan sin problema. Aquí nada ha cambiado”.

Pero, lejos de rendirse, Ivy lo transforma todo en determinación. “Una mujer que es líder como yo puede hacer que el hombre se sienta intimidado, pero con esta canción estoy tratando de probar que usted me puede invitar a comer, a bailar ese afrobeat… yo no le voy a decir que no. Bueno, depende”, dijo entre risas, dejando claro que ella marca las reglas del juego.

La artista también se prepara para el arranque de su Killa Queen Tour, con fechas confirmadas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el glamour del escenario no le hace olvidar lo que realmente importa: su rol como madre y su espiritualidad.

“Siempre me encomiendo al todopoderoso… al rey primordial. Le encomiendo a mi hija que me voy de casa a subirme a un avión. No me gustan mucho los aviones. Yo voy con toda la fe de regresar a los brazos de mi hija sana”, expresó con honestidad.

Y cuando se le pregunta quién la inspira en este momento de su carrera, no nombra a celebridades ni a nuevos ídolos virales. Su musa vive en casa y tiene 11 años: “Mi hija. Cuando salgo vestida, lo primero que grita es ‘Mami, you slay’. Yo tengo a la mejor crítica en casa. Si ella me dice I slay, then I slay”.

A punto de lanzar su décimo álbum de estudio, Ivy Queen reflexiona sobre su impacto en la cultura urbana y sobre cómo su música ha trascendido generaciones. “Este álbum está bien pensado para el fanático veterano, que le dio mi música a su hijo y ese hijo al nieto. Mi música ha pasado por generaciones”, contó. El proyecto mantendrá la esencia del reguetón clásico, con su distintivo toque camaleónico, adaptándose sin perder la esencia que la hizo leyenda.

Más que un regreso, lo de Ivy Queen es una proclamación de permanencia. En un género que a menudo ha invisibilizado a las mujeres o las ha encasillado, ella sigue siendo la voz que no pide permiso ni perdón. Y aunque los tiempos cambian, su mensaje sigue tan vigente como cuando irrumpió en la escena con fuerza y autenticidad.