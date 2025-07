Jennifer Lopez sufre incidente en el escenario: '¡Menos mal tenía ropa interior!'

Durante su multitudinario concierto en Varsovia, Polonia, la diva del pop, Jennifer Lopez, protagonizó un inesperado accidente de vestuario que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados de su gira Up All Night: Live in 2025.

Mientras agradecía al público en el estadio PGE Narodowy, una reluciente falda que formaba parte de su atuendo se soltó de forma repentina y cayó al suelo frente a miles de personas. En lugar de alarmarse o retirarse del escenario, JLo hizo lo impensado: sonrió, levantó los brazos con seguridad y siguió actuando como si nada.

“¡Estoy aquí en ropa interior!”, exclamó con picardía la cantante de “On the Floor”, desatando una ola de aplausos y carcajadas. Uno de sus bailarines rápidamente se acercó para ayudarla, pero lejos de querer recuperar la prenda, Lopez la tomó y la lanzó al público. “¡Quédensela, no la quiero de vuelta!”, dijo, provocando una nueva ovación.

Entre risas, agregó una confesión que dejó a todos boquiabiertos: “Estoy feliz de que reforzaran ese vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso”.

El clip del momento no tardó en viralizarse en redes sociales. Decenas de videos captados por fans, así como por el equipo oficial de la artista, circularon con rapidez, generando una ola de comentarios positivos y muestras de cariño. “Ella es adorable y lo manejó como toda una profesional”, escribió un fan en Instagram. Otro resumió el sentir general: “La vida es demasiado corta como para no reírse de estas cosas”.

El incidente ocurrió apenas un día después de que Lopez celebrara su cumpleaños número 56. Para conmemorar la fecha, lanzó una nueva canción titulada "Birthday" y compartió una selfie sin maquillaje desde el backstage, agradeciendo los mensajes: “Qué regalo son todos ustedes. Gracias por tantos hermosos deseos”.

La celebración no terminó ahí. En un ambiente más íntimo, rodeada de su equipo de músicos y bailarines, JLo bailó con una copa en la mano al ritmo de su nuevo sencillo. En los videos publicados en sus historias de Instagram, se la ve radiante, celebrando junto a una imponente torta de tres niveles decorada con chispas y glaseado rosa y blanco. El pastel llevaba un topper que decía simplemente: “JLO”.

Entre los invitados especiales del backstage estuvo su inseparable amigo y mánager Benny Medina, quien le dedicó unas palabras por el micrófono mientras sonaba música de fondo.

La gira Up All Night: Live in 2025 marca el regreso de la superestrella a los escenarios tras seis años de ausencia. Su anterior tour, This Is Me… Live, fue cancelado en mayo de 2024. El nuevo show arrancó el pasado 8 de julio en Galicia, España, y desde entonces ha recorrido Europa con gran éxito, incluyendo presentaciones en Turquía y ahora en Polonia.

La próxima parada será Bucarest, Rumania, este domingo 27 de julio, seguida por fechas en Estambul y otras ciudades, hasta cerrar la etapa internacional el 12 de agosto en Cerdeña, Italia.

Más allá de los deslices de vestuario, Jennifer Lopez ha dejado claro que sigue siendo una figura imbatible del entretenimiento. Su capacidad de convertir un error en espectáculo y una caída en motivo de risa es parte de su leyenda. Como bien dijo uno de sus seguidores: “JLo no tropieza, deslumbra”.