Justin Bieber sorprende bailando mariachi y cantando 'Hermoso Cariño' para sus fans mexicanos

El vínculo entre el artista y la cultura latina volvió a brillar este fin de semana.

El ídolo pop canadiense Justin Bieber se robó todas las miradas en Los Ángeles tras ser captado bailando y cantando al ritmo de mariachi en un evento deportivo. Su espontaneidad no solo desató la euforia de sus seguidores, sino que lo convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, especialmente en México.

El cantante asistió como invitado especial a un partido de fútbol en Los Ángeles, donde fue recibido por un grupo de mariachis. Aunque en un inicio pasó de largo acompañado por su equipo, la música lo hizo dar media vuelta. Bieber no dudó en acercarse y mostrar sus mejores pasos de baile frente a los músicos tradicionales.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Animado por el ambiente, tomó el micrófono y entonó una de las canciones más emblemáticas del repertorio ranchero: Hermoso Cariño, del compositor Fernando Z. Maldonado. La escena fue grabada por los asistentes y en cuestión de minutos ya se había viralizado en plataformas como X, Instagram y TikTok.

La interacción de Bieber con los mariachis generó una ola de comentarios que oscilaron entre la admiración y la burla. Algunos usuarios celebraron la cercanía del cantante con la cultura mexicana, mientras otros ironizaron sobre su estilo de baile.

Entre las frases más compartidas se encuentran: “Le diré a mis hijos que él es el mariachi loco.”; “Es por Selena Gomez.”; “Pónganle música de una cumbia rebajada.”; “Les diré a mis hijos que él era Sergio el bailador.”; “El loquito del centro feliz porque le di 5 varos.”; “Normalicen preguntar ¿esto es IA o es México?”; “De Justin Bieber a Justicio Bravo Martínez.”; “Todo buen mexicano sabe que para mal de amores, mariachi y tequila.”

Mientras tanto, sus fans más leales defendieron el gesto y destacaron la sencillez del artista al disfrutar de una tradición mexicana sin pretensiones.

Te puede interesar: Juego de Tronos | Confirman la fecha de estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’

Te puede interesar: Donald Trump arremete contra Bad Bunny en el Super Bowl: 'Absolutamente ridículo'

Este no es el primer acercamiento de Bieber al mariachi. En mayo de 2025 sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, con una serenata privada en su hogar. El propio cantante compartió un video en redes sociales donde se ve a un grupo de mariachis interpretando Cielito Lindo en el comedor al aire libre de la pareja.

Hailey, visiblemente conmovida, interrumpió su desayuno para disfrutar del momento. Las imágenes se llenaron de reacciones de los Beliebers mexicanos, quienes celebraron el detalle con frases como: “Qué hermoso”, “Justin hermano, ya eres mexicano”, “Afortunados los mariachis” y “Ganamos México”.

Aunque Bieber es reconocido mundialmente por éxitos como Never Say Never, Baby o Peaches, su conexión con México se ha vuelto un rasgo característico en su carrera reciente. Más allá de los conciertos multitudinarios, su espontaneidad con el mariachi ha reforzado la simpatía que miles de fans sienten por él en el país.

Su último gesto en Los Ángeles no solo reafirma ese vínculo, sino que también lo acerca a una identidad cultural distinta de la suya, algo que muchos seguidores valoran como un signo de respeto.

El video de Bieber bailando mariachi acumula millones de reproducciones en pocas horas y continúa sumando interacciones. Para algunos, fue un episodio divertido y ligero; para otros, una prueba más de que el cantante disfruta genuinamente de la cultura mexicana.

Lo cierto es que, entre aplausos y memes, Justin Bieber volvió a situarse en el centro de la conversación digital. Y esta vez no fue por un nuevo sencillo o un escándalo mediático, sino por un gesto que mezcla música, tradición y cercanía con sus fans mexicanos.