Maite Perroni revela tensiones internas en RBD y los secretos de un reencuentro fallido

En una entrevista reciente, la cantante y actriz Maite Perroni abrió un espacio para hablar sobre el futuro del grupo, dejando entrever que las relaciones entre sus integrantes han tomado rumbos muy distintos.

Durante la gira, Maite Perroni y sus compañeras de RBD se reencontraron con sus fans en un ambiente cargado de nostalgia y emoción. Sin embargo, lejos de ser una simple celebración del pasado, este tour también fue la cuna de un ambicioso proyecto que buscaba plasmar la esencia de aquellos momentos inolvidables.

“Es un proyecto muy bonito, que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”, comentó Maite Perroni en el programa “Sale el sol”. Este documental, que captura la energía y el espíritu de aquella época dorada, podría ser una manera de rescatar el legado de RBD para las nuevas generaciones, pero aún enfrenta el reto de encontrar la forma ideal de ser compartido.

A pesar de la emotividad del reencuentro, las tensiones subyacentes no pudieron ser ocultadas. En una conversación franca, Maite Perroni no dudó en señalar que sus lazos con Anahí y Dulce María se han enfriado con el tiempo.

“Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y como adultos tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”, expresó la artista, dejando en claro que el distanciamiento se debe a la evolución personal y profesional de cada una. Esta declaración revela una división que va más allá de simples diferencias de opinión, mostrando cómo las experiencias de vida y las decisiones maduras han marcado una separación irreversible en la dinámica del grupo.

Las expectativas de los fans sobre un nuevo concierto o reunión de RBD han sido, durante mucho tiempo, motivo de debate en el mundo del espectáculo. Sin embargo, Maite Perroni fue contundente al descartar cualquier posibilidad inmediata de volver a encender la llama de aquel emblemático grupo.

“No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, afirmó, dejando en claro que la idea de una nueva gira o encuentro sigue siendo, al menos por ahora, un sueño lejano. Esta postura refuerza la noción de que las heridas y diferencias surgidas en el pasado, especialmente tras controversias como la demanda millonaria contra el ex mánager Guillermo Rosas por cuestiones económicas, han dejado cicatrices difíciles de sanar.

La historia de RBD es, sin duda, una de las más recordadas en el panorama musical y televisivo de habla hispana. Sin embargo, el reencuentro de 2023 no solo revivió momentos gloriosos, sino que también evidenció que el tiempo ha cambiado a sus integrantes. Mientras los fans se aferran a la esperanza de volver a ver a sus ídolos en el escenario, Maite Perroni subraya que la realidad es más compleja. Las diferencias irreconciliables y los caminos tomados por cada miembro hacen que la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de RBD sea, por ahora, muy incierta.