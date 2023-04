Maribel Guardia devastada: 'No hay dolor más grande que enterrar un hijo'

La actriz y cantante dio su primera entrevista tras el prematuro fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa de 27 años el pasado 9 de abril a causa de un infarto al miocardio. Devastada por el dolor de la pérdida, Maribel Guardia afirmó que "no hay dolor más grande que enterrar a un hijo".

Armada con las pocas fuerzas que le quedan, Maribel Guardia se enfrentó a la batería de periodistas agolpados a la entrada de su residencia para hablar por primera vez desde la muerte de su hijo Julián Figueroa.

El joven de apenas 27 años y quien se labraba una carrera en el mundo de la música y las telenovelas, fue hallado muerto en una de las habitaciones de la casa que compartía con su madre. El informe preliminar arrojó que Julián murió a causa de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

Relacionado Hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian es hallado sin vida en su residencia

Las declaraciones que la actriz han estremecido a muchos en las redes sociales y a sus colegas en el mundo de la televisión.

"Les pido a todos los que me están viendo que vean a sus hijos crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie", fue una de las reflexiones que hizo con la que no pudo aguantar el llanto.

Al explicar por qué prefirió hacer un funeral privado y cremarlo, dejó ver el fuerte dolor que no solo representaba para ella algo mucho más público, sino también para su nieto José Julián Figueroa (5 años), quien ahora se queda sin su padre.

"No quise hacer nada porque Julián murió en la casa", aclaró, "decidimos que lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él".

Con sollozos, también fue muy clara con el sufrimiento en el que está inmersa: " Vivir este duelo, que yo sé que apenas está empezando. Nos falta mucho camino por recorrer".

Maribel Guardia se soltó a llorar al hablar sobre los homenajes que varios medios le hicieron a su hijo y la cobertura que se ha hecho sobre este repentino suceso.

"Se los agradezco, era mi amor, el niño de mis ojos", dijo ahogada en llanto y abrazada a su nuera, Imelda-Garza Tuñón.

"Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó", agregó resignada, "lo entrego en sus manos".

*Con información de www.univision.com*