Maroon 5 lanza 'Love Is Like' y anuncia gira: fechas y sorpresas con BLACKPINK

Maroon 5, encabezada por Adam Levine ha confirmado el lanzamiento de Love Is Like, su octavo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 15 de agosto. Este esperado trabajo marca el regreso a un sonido más orgánico y auténtico, según ha revelado el propio Levine. Para celebrarlo, el grupo también anunció una ambiciosa gira por estadios en Estados Unidos, con 23 fechas confirmadas.

“Siento que hemos vuelto a lo que solíamos hacer, que es no prestar atención a dónde encajamos y producir música de manera orgánica. Así fue como nos destacamos al principio cuando comenzamos nuestra carrera”, expresó el cantante en un comunicado difundido tras el anuncio del álbum.

Love Is Like llega como sucesor de Jordi (2021), un disco que alcanzó el puesto número ocho en el Billboard 200. Con un enfoque renovado y una intención clara de reconectar con su esencia inicial, el nuevo trabajo ya presentó dos adelantos: “Priceless”, en colaboración con Lisa de BLACKPINK, y el más reciente “All Night”, lanzado el pasado 23 de junio.

“Priceless” debutó en el puesto 76 del Billboard Hot 100, y su videoclip generó gran expectativa en redes sociales, especialmente por la presencia de Lisa, ícono global del K-pop. El video oficial de “All Night” está previsto para estrenarse en las próximas semanas.

Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Adam Levine reflexionó sobre el impacto digital de la banda. Fallon destacó que el video de “Girls Like You” superó los mil millones de visualizaciones en YouTube, algo que sorprendió al vocalista.

“Es algo que va mucho más allá de mi capacidad de comprensión. Cuando empecé, si una canción llegaba a un millón de vistas en línea ya era increíble. Esto es difícil de creer”, confesó Levine, visiblemente emocionado.

Además, otras canciones como “One More Night”, “Memories” y “Sugar” también cruzaron la marca del billón de reproducciones, consolidando a Maroon 5 como una de las bandas más exitosas en la era del streaming.

En ese mismo programa, el cantante confirmó su regreso como coach en la temporada 17 de The Voice, rol que ocupó durante muchos años y que ayudó a popularizar aún más su imagen mediática.

Adam Levine también habló de su estrecha relación creativa con el productor Benny Blanco, con quien colaboró en éxitos como “Moves Like Jagger” y “Stereo Hearts”.

“Benny fue el primero que me convenció de probar algo diferente, de salir del esquema habitual”, reveló. Si bien luego la banda volvió a centrarse en composiciones internas, esa etapa dejó huella en su apertura a nuevos sonidos. El enfoque de Love Is Like parece conjugar ambos mundos: exploración sonora con el ADN inconfundible de Maroon 5.

Gira de Maroon 5

La gira promocional de Love Is Like arrancará oficialmente el 6 de octubre en Phoenix, Arizona, y finalizará el 25 de noviembre en Detroit, Michigan. Sin embargo, la banda ofrecerá dos presentaciones especiales antes del inicio del tour: una el 11 de julio en el En-Joie Golf Club de Endicott, Nueva York, y otra el 1 de agosto en la Citi Concert Series del programa Today.

Entre las fechas más destacadas de la gira figuran:

10 de octubre – Kia Forum, Los Ángeles

18 de octubre – Chase Center, San Francisco

21 de octubre – Climate Pledge Arena, Seattle

13 de noviembre – United Center, Chicago

19 de noviembre – Madison Square Garden, Nueva York

Claire Rosinkranz será la artista invitada en la mayoría de las fechas, según confirmó la promotora Live Nation. La venta general de entradas comenzará el viernes 27 de junio a través del sitio oficial de Maroon 5. Para alimentar la expectativa, el grupo lanzó un teaser visual el 20 de junio, que muestra un reproductor musical sonando frente a sitios emblemáticos de Estados Unidos, como el cartel de Beverly Hills, el Space Needle de Seattle, el Bean de Chicago y el puente Golden Gate.