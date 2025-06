Metallica anuncia relanzamiento de Load con 245 canciones inéditas y gira mundial

Metallica no pisa el freno. A casi tres décadas del lanzamiento de Load, el álbum que dividió a su base de fans pero marcó un giro decisivo en su carrera, la banda de thrash metal más influyente de la historia anunció una nueva edición masiva del disco, que verá la luz este viernes 13 de junio de 2025 bajo su sello Blackened Recordings.

La nueva versión incluirá un total de 301 pistas, entre las cuales se destacan 245 canciones inéditas, demos, tomas descartadas, grabaciones en vivo nunca antes publicadas, y más material exclusivo. Con esto, Metallica entrega uno de los lanzamientos más extensos y ambiciosos jamás realizados por una banda de rock.

El relanzamiento de Load no será un simple disco remasterizado. Se trata de un box set deluxe, una verdadera caja del tesoro para coleccionistas y fanáticos, con el siguiente contenido:

Load en versión doble LP y CD.

Tres LP adicionales con grabaciones en vivo.

15 CD con material inédito.

Cuatro DVD con actuaciones raras, entrevistas y detrás de cámaras.

Una tarjeta de descarga MP3 con todo el contenido de audio.

A esto se suman otros formatos para diversos públicos: una edición de Load remasterizada en vinilo 2LP, versiones en CD simple y extendido (3 discos), una versión en casete para los nostálgicos, y la opción de descarga digital desde el sitio web oficial de la disquera.

La remasterización fue realizada en Lurssen Mastering por el ingeniero Ruben Cohen, conocido por su trabajo en las bandas sonoras de Oppenheimer y Game of Thrones. La supervisión corrió a cargo de Greg Fidelman, productor y colaborador de larga data con Metallica, responsable también del sonido de su más reciente álbum, 72 Seasons.

La banda anunció además que extenderá su gira mundial “M72 World Tour” durante 2025 y 2026, sumando fechas en Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía, con un total de 98 presentaciones confirmadas hasta ahora.

El tour, iniciado en 2023 para promocionar 72 Seasons, ya ha recaudado más de 340 millones de dólares y convocado a más de tres millones de asistentes. Se trata de la gira más ambiciosa en la historia del grupo, con una producción monumental y rotación de artistas invitados como Pantera, Suicidal Tendencies y Limp Bizkit.

Lanzado originalmente en 1996, Load fue el sexto álbum de estudio de Metallica. Con canciones como “Until It Sleeps”, “King Nothing”, “Hero of the Day” y “Mama Said”, el disco supuso una transición hacia un sonido más hard rock y alejado del thrash metal que los consagró en los años 80. Esta evolución generó polémica, pero también abrió una nueva etapa creativa para la banda.

Casi tres décadas después, el relanzamiento de Load con contenido nunca antes escuchado parece un guiño tanto a la nostalgia como a la renovación constante que define a Metallica.

En paralelo, 72 Seasons, el más reciente trabajo de estudio de la banda, continúa marcando el pulso de su trayectoria actual. Con una duración de 77 minutos y 12 canciones que van de los 3 a los 11 minutos, el disco fue recibido con entusiasmo por los fans, aunque algunos medios especializados lo calificaron como excesivo.

La revista Pitchfork lo describió como “un maratón de 77 minutos”, mientras que Rolling Stone destacó su energía cruda y su sonido visceral. Los sencillos “Lux Æterna”, “Screaming Suicide”, “If Darkness Had a Son” y “72 Seasons” han dominado las plataformas digitales y forman parte clave del repertorio del tour.

El vocalista James Hetfield, en entrevista con la emisora Alt 101.5, explicó el trasfondo emocional del álbum: “72 Seasons está inspirado en un libro que estuve leyendo y en toda la oscuridad de mi vida cotidiana y mi carrera”.