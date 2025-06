¡Es oficial! Nick Jonas se transforma en Paul Stanley para la película oficial de KISS

La industria del cine y la música está a punto de presenciar una metamorfosis audaz. Nick Jonas, conocido mundialmente por su carrera con los Jonas Brothers, dejará atrás el pop melódico y los escenarios familiares para encarnar a uno de los íconos más intensos y excéntricos del rock: Paul Stanley, el vocalista de KISS.

La noticia fue revelada en exclusiva por Deadline el pasado 5 de junio y ha generado una ola de expectativas: Jonas se encuentra en negociaciones finales para liderar “Shout It Out Loud”, la película biográfica que relatará los orígenes de una de las bandas más explosivas de todos los tiempos.

La cinta, que será dirigida por McG, conocido por Los ángeles de Charlie y We Are Marshall, se enfocará en la juventud de Stanley y Gene Simmons, mostrando cómo pasaron de ser adolescentes con complejos e inseguridades a formar un fenómeno cultural que redefinió el espectáculo musical.

“Era sordo de un oído y tenía una leve deformidad que me hacía ver diferente”, recordó Stanley sobre su infancia. “Era un chico gordito y bajito, y la música se volvió mi salvación, un lugar donde podía esconderme y soñar”.

Jonas, por su parte, se enfrentará al desafío de interpretar no solo la gestualidad en escena del líder de KISS, sino también su voz. De acuerdo con Deadline, él mismo se encargará de cantar los temas en la película, por lo que se someterá a una preparación vocal exigente para replicar el rango y la energía de Stanley.

Aunque para muchos sea una sorpresa, el menor de los Jonas Brothers no es nuevo en la actuación ni en el teatro musical. Ha participado en filmes como Jumanji y Midway, además de haber protagonizado montajes como Les Misérables y The Last Five Years. Justamente sobre ese último proyecto teatral, Jonas confesó a PEOPLE:

“Hay muchas personas que aman este show, que han hecho estos roles en sus colegios o universidades… y son ellos quienes más me intimidan”, dijo el pasado 6 de abril durante la noche de estreno.

Ahora, su talento tendrá que brillar bajo un nuevo reflector: el del rock sucio, las botas con plataforma y la pirotecnia.

El próximo reto del director McG será elegir al actor que encarne a Gene Simmons, el bajista de voz gutural, lengua de reptil y una personalidad tan enigmática como provocadora. Según Deadline, la producción busca una figura “con peso” para dar vida al cofundador de KISS, un hombre cuya historia comenzó muy lejos del glam rock.

Simmons, nacido en Israel y criado en una comunidad judía ortodoxa, protagonizó una de las transformaciones más radicales del mundo del espectáculo.

Además de Stanley y Simmons, la cinta presentará a los otros dos miembros fundadores: Ace Frehley y Peter Criss, guitarrista y baterista respectivamente. Juntos, dieron forma a una banda que trascendió la música para convertirse en mito. Desde los cómics con su propia sangre hasta los trajes inspirados en superhéroes, KISS marcó a generaciones con shows que mezclaban rock pesado, fuego, sangre falsa y un marketing imbatible.

La película lleva años en desarrollo, pero esta vez el proyecto parece estar finalmente encaminado. El guion fue actualizado por Darren Lemke (Shazam!), y la producción cuenta con la participación directa de Stanley y Simmons, además de ejecutivos de alto calibre como Mark Canton y David Blackman de Polygram Entertainment. También colaboran Universal Music Group y Pophouse, empresa sueca que recientemente adquirió los derechos globales de la marca KISS.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que el rodaje comience a finales de 2025 o inicios de 2026, una vez que Jonas termine su participación en el Living the Dream Tour, la gira conmemorativa de los Jonas Brothers que arranca el 10 de agosto en Nueva Jersey.

Con esta biopic, Nick Jonas se enfrenta a su papel más arriesgado hasta ahora, dejando atrás los trajes brillantes del pop para sumergirse en las sombras, luces estroboscópicas y exceso del rock setentero.