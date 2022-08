El poderoso discurso de Kany García a la comunidad LGBTIQ

Después de cantar parte de su gran repertorio en los Premios Juventud, la cantautora puertorriqueña recibió un reconocimiento como 'Agente de Cambio' y en sus palabras de agradecimiento mandó un profundo mensaje a favor de la inclusión y la diversidad.

“Los gobiernos están para servirnos y no para restarnos derechos decidiendo sobre nuestro cuerpo”.

Así se expresó Kany García, quien protagonizó uno de los momentos más trascendentales de la entrega de Premios Juventud 2022 al recibir el galardón especial “Agente de Cambio” por su labor en defensa de la mujer, los derechos reproductivos y la comunidad LGBTQI+.

Tras recibir el galardón de la mano de Villana Antillana, la intérprete urbano transgénero boricua que actualmente acapara la atención internacional con su colaboración con el productor musical argentino Bizarrap, García se subió al escenario y al tomar la palabra impactó a la audiencia con su discurso.

“Gracias a Univisión por hacer esta noche tan especial para mí por esta iniciativa. Eso de que le dediquen a una en Premios Juventud un reconocimiento como este no me hace sentir tan joven. Quiero darle gracias a mis compañeras por ser diversas y valientes cada una. Una artista inmensa y artista afrodescendiente como lo es Goyo, una mujer que defiende el folclor mexicano como Ángela Aguilar, una trapera alternativa y descaradamente talentosa que no tiene pelos en la lengua como lo es Cazzu, y como si fuera poco, quiero agradecer que me entregue el reconocimiento una mujer que admiro tanto, que representa la diversidad, la inclusión y la visibilidad, una mujer que está haciendo historia como eres tú, Villana, qué honor que seas parte de mi comunidad.”

Agradezco a mi equipo, a mis músicos que me acompañan, no solo en el escenario, sino en los albergues en las cárceles. Quiero recordar a cada mujer y a cada niña que no merecemos vivir con miedo, que los gobiernos están para servirnos y no para restarnos derechos decidiendo sobre nuestro cuerpo. Todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada, por eso es que debemos ser más. Soy una suertuda, porque tengo amistades y familia. Agradezco a mi esposa la persona que más admiro y reconozco que lo que yo vivo no es la realidad de cada mujer lesbiana, bisexual, latina, puertorriqueña, pero todo lo que a mí me pasa es un paso adelante por cada colectivo que en mi persona se afecta. Este discurso está lleno de amor y de perdón”.