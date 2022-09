Ricky Martin nuevamente acusado de agresión sexual

Una nueva querella de agresión sexual fue presentada contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin en un cuartel de San Juan, pocos días después de que el artista demandara a su sobrino Dennis Yadiel Sánchez por extorsión y exigiera la suma de 20 millones de dólares por daños y perjuicios, según informa la agencia internacional EFE.

Axel Valencia, Portavoz de la Policía de Puerto Rico confirmó a EFE la radicación de la mencionada querella contra Enrique Martin Morales, nombre de pila del cantante.

“son investigaciones bien sensibles” y que “se protege la identidad” de las víctimas de acorde a los protocolos de protección, expresó Valencia. No obstante, varios medios locales presuponen que el denunciante podría ser otra vez su sobrino. Por su parte, ni Ricky Martin ni su equipo legal se han pronunciado al respecto sobre este nuevo revés judicial.

Ha sido la revista estadounidense ‘People’ la encargada de dar a conocer el último movimiento de Ricky Martin respecto a esta cuestión. El artista ha presentado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de la Sala Superior de San Juan contra su sobrino donde exige una compensación económica por daños y prejuicios en su imagen. Y es que el puertorriqueño considera que su honor y reputación se han visto mermados a raíz de este proceso judicial que inició su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, acusándolo de violencia doméstica y de haber tenido una relación sexual consensuada con el artista.

Semanas después, un tribunal de Puerto Rico desestimó la denuncia a petición del propio denunciante, procediendo a archivar el caso.

“El peticionario cesó voluntariamente en sus pretensiones; por lo tanto, el caso fue archivado y no se requieren más procedimientos”, expresó a The Associated Press un vocero, que no estaba autorizado a ser citado por su nombre según las reglas del tribunal.

“La verdad prevalece”, expresó Ricky Martin al momento de dar a conocer la decisión del Juez a través de sus redes sociales.

*Con información de TikiTakas/Daniela Barrera*

