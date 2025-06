Sabrina Carpenter desata un debate anti-feminista global con la portada de su nuevo álbum

Sabrina Carpenter, una de las voces más influyentes del pop actual, vuelve a ocupar los titulares. Pero esta vez no solo por sus éxitos musicales, sino por la portada de su próximo álbum Man’s Best Friend, que saldrá el 29 de agosto y que ya ha generado una intensa ola de reacciones cruzadas. Con una imagen cargada de simbolismo, Carpenter arrodillada, con un vestido negro diminuto, siendo sostenida del cabello por una figura trajeada, la artista ha puesto a reflexionar (y también a gritar) a la cultura pop contemporánea.

Las redes sociales ardieron. “Se está sexualizando para vender discos”, dicen unos. “Está burlándose del sistema patriarcal que la juzga”, responden otros. La discusión ha dejado claro que el fenómeno Sabrina va mucho más allá de una canción viral: es un espejo complejo, incómodo y profundamente provocador de las tensiones entre feminismo, mercado y expresión artística.

“No importa el punto que ella quiera hacer con su música si eso no se corresponde con lo visual. Esta imagen por sí sola no es satírica, ya sea porque no es la intención o porque simplemente no le salió”, escribió una usuaria en X.

Sin embargo, para quienes siguen su carrera de cerca, la ironía ha sido una constante. En sus conciertos, como en el reciente Primavera Sound de Barcelona, interpreta temas como Juno mientras sugiere posiciones sexuales del Kamasutra entre risas y guiños. Sabrina sabe exactamente lo que está haciendo. Y no le interesa agradar a todos.

“Todas las críticas están basadas totalmente en una mirada heteropatriarcal, en penalizar la sexualidad. Se da por hecho que la persona que está sujetándole la cabeza es un hombre. Yo quiero creer que es una lesbiana butch”, afirma la doctora en periodismo Leyre Marinas, autora de Fucked Feminist Fans.

Te puede interesar: Metallica anuncia relanzamiento de Load con 245 canciones inéditas y gira mundial

Te puede interesar: Pierce Brosnan quería ser Dumbledore: el ex James Bond revela su conexión con Harry Potter

La periodista e investigadora Andrea Proenza también defiende la autoconciencia de Carpenter: “Tiene mucha autoconsciencia del lugar desde el que lo hace y para quien lo hace, apelando a chicas y personas queer. No creo que encarne una hipersexualización vista desde y para el disfrute de la mirada masculina, sino que pretende jugar con ella”.

No todos están de acuerdo. El productor británico Pete Waterman fue tajante: “Si pedís respeto, no puedes salir con un G-string en el escenario”. Una postura que ha sido fuertemente criticada por considerarse conservadora y simplista.

El periodista Odi O’Malley añade una lectura crucial: “Es una portada incómoda a propósito. Se entiende muy bien como irónica al contextualizarla con el propio disco. La pregunta es si deberíamos simplificar los mensajes hasta dar todo mascadito al público. Sabrina ha apostado por no tomar a la gente por tonta”.

Esa misma confianza en su audiencia se refleja en Manchild, el primer sencillo del disco, donde Carpenter se ríe de sí misma, de sus elecciones amorosas y del caos emocional de la vida romántica moderna: “Me gustan mis hombres todos incompetentes”, canta con sarcasmo. En el videoclip, cambia de auto como quien cambia de pareja, siempre como copiloto, nunca conduciendo.

La portada, entonces, cobra un nuevo sentido: no es sumisión, es crítica; no es provocación vacía, es sátira consciente. Carpenter no se presenta como una víctima, sino como una mujer que domina su narrativa desde una voz aguda, incómoda y divertida.

“Creo que sí que consigue poner una distancia suficiente para que se vea la sátira y la ironía, pero en esta fotografía en particular creo que esa línea está más difuminada”, advierte Proenza, quien también resalta que la estética recuerda a las tradwives de los años 50, un guiño provocador en tiempos donde resurgen discursos ultraconservadores.

Sabrina ha declarado a Rolling Stone que no quiere esperar tres años para lanzar un disco si se siente inspirada. “Si quiero escribir algo nuevo, quiero hacerlo. ¿Por qué esperar tres años solo por esperar tres años?”

El debate sigue. Pero mientras el mundo discute si Carpenter sexualiza o se rebela, ella sigue vendiendo entradas, encabezando listas y ganando el juego que muchos aún no han aprendido a jugar.