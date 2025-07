Sean 'Diddy' Combs | Cassie reacciona tras conocer el veredicto del juicio

Aunque el jurado absolvió al productor de los cargos más graves, fue encontrado culpable de dos delitos federales por transporte con fines de prostitución, en un proceso donde el testimonio de Cassie Ventura fue clave.

Cassie, quien mantuvo una relación intermitente con Combs entre 2007 y 2018, rompió el silencio tras el fallo, no solo a través de su equipo legal, sino con palabras directas, firmes y cargadas de sentido emocional.

“Esta semana ha sido extremadamente desafiante pero también notablemente empoderadora y sanadora para mí”, expresó la cantante en un comunicado leído por su abogado el 16 de mayo ante la Corte Federal en Nueva York.

Durante cuatro días de declaraciones intensas, Ventura detalló años de abuso, control, amenazas y coerción. Describió cómo Combs ejercía poder absoluto sobre su vida personal, profesional y sexual.

Te puede interesar: ¿Antier, anteayer o antes de ayer? Esto dice la RAE sobre cuál es la forma correcta

Te puede interesar: ¡Escalofriante! Hallan descuartizada a una tiktoker en planta de agua

“Sean controló gran parte de mi vida, ya fuera mi carrera, el sexo, todo. No tenía mucho que decir, era muy joven, no sabía si él se enojaría lo suficiente como para ser violento o simplemente no querer estar conmigo”, dijo Cassie ante el jurado.

Uno de los momentos más estremecedores del juicio fue su relato sobre las denominadas “freak-offs”, orgías organizadas por Combs en las que, según ella, fue forzada a participar cientos de veces: “Siempre tenía en la cabeza la posibilidad de que él me hiciera daño”, confesó.

Poco después del veredicto, su abogado, Douglas Wigdor, hizo pública su reacción: “Si bien el jurado no halló culpable a Combs de tráfico sexual contra Cassie más allá de toda duda razonable, ella allanó el camino para que un jurado lo encontrara culpable de transporte con fines de prostitución”.

“Cassie ha dejado una huella imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la justicia”, añadió. Uno de los momentos más aplaudidos por activistas y seguidores fue la declaración de Alex Fine, esposo de Ventura desde 2019 y padre de sus tres hijos: “No salvé a Cassie, como algunos han dicho. Decir eso es un insulto a los años de doloroso trabajo que hizo mi esposa para salvarse a sí misma”, dijo.

“Cassie salvó a Cassie. Ella sola se liberó del abuso, la coerción, la violencia y las amenazas”, dijo. Pocos días después de testificar, Cassie fue ingresada en una clínica de Nueva York y dio a luz a su tercer hijo. Según TMZ, tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado. El recién nacido se une a sus hermanas Frankie y Sunny, de cinco y cuatro años.

En su comunicado final, la artista enfatizó su deseo de que su testimonio sirva para otras mujeres: “Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras sobrevivientes, y que pueda ayudar a otras personas que han sufrido por lo mismo, para que también puedan sanar del abuso y el miedo. Cuanto más sano, más recuerdo. Y cuanto más recuerdo, más nunca olvidaré”.

Aunque fue absuelto de los cargos de mayor peso, Combs aún enfrenta hasta 20 años de prisión por los delitos por los que fue declarado culpable. La sentencia no tiene fecha confirmada, pero las repercusiones del juicio ya han sacudido a la industria y fortalecido el debate sobre el poder, el consentimiento y la justicia.

El caso de Cassie Ventura, más allá del veredicto, se convirtió en símbolo de resistencia, dando voz a víctimas que durante décadas han sido silenciadas por el miedo o el poder de sus agresores. Hoy, su testimonio resuena con fuerza en el movimiento por los derechos de las mujeres y sobrevivientes de abuso.