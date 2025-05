Selena Gómez estalla en redes sobre los rumores de infidelidad de Benny Blanco

Selena Gómez ha demostrado una vez más que no está dispuesta a quedarse callada frente a las críticas. En medio de una ola de rumores y especulaciones sobre supuestos problemas en su relación con Benny Blanco y tensiones financieras en uno de sus proyectos personales, la cantante y actriz dejó un mensaje contundente que rápidamente se volvió viral: “Yo intentando ver los carajos que no me importan”.

La frase acompañaba una foto graciosa en sus historias de Instagram, donde la artista aparece con unos lentes recetados de gran tamaño, haciendo una mueca sarcástica. Aunque el tono fue humorístico, el mensaje no dejó lugar a dudas: Gómez está cansada de las críticas y comentarios negativos que rodean cada aspecto de su vida.

La publicación se dio mientras Selena continúa grabando una nueva temporada de su aclamada serie “Only Murders in the Building”, en Nueva York, y vive un momento de aparente estabilidad personal junto a su pareja. Sin embargo, no ha podido evitar convertirse nuevamente en el blanco de los titulares.

Durante los últimos días, las redes sociales se encendieron con rumores de una supuesta infidelidad de Benny Blanco con Theresa Marie, una de las amigas más cercanas de Selena. Todo comenzó con un video viral en el que se ve al productor junto a Theresa en un evento público, mientras alguien canta “Same Old Love”, uno de los éxitos más personales de Gómez.

La escena generó suspicacias: la expresión incómoda de Blanco, el intento de Theresa por evitar la cámara, y el hecho de que estuvieran juntos justo en ese contexto, hizo crecer la teoría de una traición.

Ante el revuelo, Selena decidió hablar sin decir demasiado, pero dejando todo claro. En su cuenta oficial de Instagram publicó un carrusel de fotos, algunas del pasado, y escribió: “Un pequeño recuerdo del pasado porque básicamente estoy recostada en posición horizontal ahora mismo y rememorando algunos recuerdos”.

Entre las imágenes compartidas, aparece precisamente Theresa Marie, como si Selena buscara desmentir los rumores con sutileza y elegancia, sin ceder al drama ni al sensacionalismo.

Además de las habladurías sobre su vida amorosa, Selena Gómez ha enfrentado cuestionamientos recientes sobre el manejo financiero de uno de sus proyectos sobre salud mental. Aunque no ha dado declaraciones directas al respecto, el tono general de sus publicaciones sugiere que está harta del escrutinio constante.

Lejos de verse afectada, la estrella continúa triunfando tanto en lo personal como en lo profesional. Su relación con Benny Blanco, anunciada con entusiasmo a finales de 2023, ha sido una fuente visible de apoyo y felicidad para ella. Y en lo artístico, su regreso a la televisión con una nueva temporada de “Only Murders in the Building” sigue consolidando su carrera como actriz, más allá de la música.

Con su característico estilo directo, Selena dejó claro que ya no está dispuesta a complacer a nadie más que a sí misma. Sus seguidores, como siempre, reaccionaron con cariño, admiración y, sobre todo, respaldo ante su nueva actitud: auténtica, firme y sin filtros.