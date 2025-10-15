Taylor Swift revela su rutina de belleza y los secretos mejor guardados de su camerino

La serie documental, que mostrará el detrás de escena de la monumental gira Eras Tour, ofrece un vistazo íntimo al mundo de la artista de “ The Life of a Showgirl ”.

Taylor Swift no solo conquista escenarios con su talento y energía inagotable, sino que también despierta curiosidad por su impecable apariencia luego de tres intensas horas de concierto.

En el tráiler del próximo documental The End of an Era, disponible en diciembre por Disney+, los fans más observadores descubrieron detalles inéditos sobre su rutina de belleza y bienestar al final de cada presentación.

La serie documental, que mostrará el detrás de escena de la monumental gira Eras Tour, ofrece un vistazo íntimo al mundo de la artista de “The Life of a Showgirl”. En una de las escenas, Swift aparece relajándose después del show, rodeada de algunos de sus productos de cuidado personal preferidos.

“No podré dormir”, confiesa la cantante, aún luciendo su icónico body de la era Midnights, mientras se prepara un baño relajante. “Porque no puedo, o sea, bajarme. Así que vi un montón de televisión, comí en la cama, firmé una caja de 2000 CD, y luego me cansé. Y luego lo hice todo de nuevo”, relata en el adelanto, estrenado el 13 de octubre.

En ese breve vistazo a su camerino, los fanáticos notaron varios cosméticos cuidadosamente alineados cerca de la bañera: la crema limpiadora de Dr. Barbara Sturm, el limpiador regenerador de Tata Harper, el champú y acondicionador de Christophe Robin, y el gel de baño Ouai St. Barts.

Aunque Swift no ha detallado públicamente su rutina completa, estas marcas de lujo son conocidas por su efectividad y por ser favoritas entre celebridades que priorizan fórmulas naturales y regenerativas.

Su maquilladora de confianza, Lorrie Turk, reveló uno de los secretos mejor guardados del look clásico de la cantante: su característico labial rojo. “Mucha gente pregunta por este labial que Taylor usa constantemente”, escribió Turk en una historia de Instagram. “Es el labial Morocco de NARS. Lo lleva usando años”.

Para Swift, los rituales postconcierto son esenciales para mantener su equilibrio físico y emocional. En una entrevista previa con Time en 2023, describió su rutina tras los espectáculos como un auténtico descanso reparador: “No salgo de la cama, salvo para buscar comida, llevármela y comerla allí”, confesó la artista. “Es un sueño. Apenas puedo hablar porque llevo tres conciertos seguidos cantando. Cada vez que doy un paso, mis pies hacen ‘crunch, crunch, crunch’ por bailar con tacones”.

Te puede interesar: María Antonieta de las Nieves sorprende al 'rejuvenecer' en parodia de La Sustancia

Te puede interesar: Bad Bunny | Fan transforma su casa en un tributo de Halloween: así nació 'Bad Boney'

Ese momento de recuperación, entre comida en la cama y maratones de series, parece ser la clave para mantener su energía y su voz intactas durante una gira que sumó 149 conciertos en todo el mundo.

El éxito del Eras Tour no fue casualidad. Antes de salir al escenario, Taylor Swift llevó a cabo una rigurosa rutina de entrenamiento físico y vocal. “Todos los días corría en la cinta, cantando la lista completa en voz alta”, explicó la intérprete. “Rápido para las canciones rápidas, y trotando o caminando rápido para las lentas”.

Este método, confesó, tenía un propósito claro: garantizar que durante los shows pudiera conectar con el público sin perder el hilo musical. “Quería ensayar tanto que pudiera hacer tonterías con los fans y no perder el hilo de mis pensamientos”, afirmó.

Con más de una década en la cima del pop, Swift ha demostrado que el éxito no depende únicamente del talento, sino también del autocuidado y la constancia. Su rutina combina entrenamiento intensivo, descanso consciente y un enfoque holístico del bienestar que incluye productos de alta gama y hábitos de recuperación.

Tras 149 conciertos y miles de kilómetros recorridos, Taylor Swift no solo reafirma su posición como una de las artistas más influyentes del planeta, sino también como un ejemplo de equilibrio entre exigencia profesional y cuidado personal.

Y aunque en The End of an Era promete abrir las puertas de su intimidad como nunca antes, lo que ya ha quedado claro es que su disciplina, autenticidad y humanidad son el verdadero secreto detrás de su brillo eterno.