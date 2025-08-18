¡El susto de su vida! Sandra Sandoval se topa con una boa

La cantante panameña Sandra Sandoval vivió un momento de pánico que nunca olvidará durante su reciente viaje a Juradó, Colombia. Lo que parecía ser una simple grabación para promocionar su próxima presentación se convirtió en una anécdota digna de película. Acompañada por Dayanis Orocú en una playa paradisíaca, Sandra se preparaba para filmar un video cuando Dayanis le alertó sobre la presencia de una boa a pocos pasos de ellas. El susto fue tan grande que ambas salieron corriendo y gritando, un momento que la misma Sandra compartió en un video en su cuenta de Instagram.

Con los pies temblorosos y la adrenalina a mil, la cantante confesó que jamás había vivido algo similar. La experiencia fue tan impactante que, incluso después de los hechos, le costaba superar el miedo. Expertos en redes sociales confirmaron que el reptil era, en efecto, una boa, añadiendo un toque de realidad a esta insólita historia.

La boa constrictor, a la que comúnmente nos referimos como boa, es una serpiente no venenosa de la familia Boidae. Conocida por su gran tamaño, puede llegar a medir hasta 4 metros de largo. A diferencia de las serpientes venenosas, las boas no cazan inyectando toxinas; en su lugar, se enrollan alrededor de sus presas y las sofocan. Aunque su apariencia puede ser intimidante, no son consideradas peligrosas para los humanos, a menos que se sientan amenazadas o provocadas. Suelen habitar en selvas tropicales y son una parte vital del ecosistema, controlando la población de roedores y otras especies.

Una travesía de los Patrones de la Cumbia

Este sorprendente encuentro con la naturaleza fue solo una parte de la épica aventura de Samy y Sandra Sandoval en Juradó, una región de Colombia conocida por su densa selva y clima húmedo. La travesía, relatada por la propia Sandra, fue una verdadera odisea. Las fuertes lluvias y el lodo hicieron que el viaje fuera un desafío, obligándolos a cambiar de transporte varias veces, pasando por camiones y lanchas para poder llegar a su destino.

A pesar de las dificultades logísticas, el esfuerzo valió la pena. La profunda conexión con sus seguidores en Colombia se hizo evidente cuando cientos de personas corearon cada una de sus canciones. Como Sandra escribió en sus redes sociales, "De verdad que hoy solo me faltó tirarme de paracaídas. Todo sea por alegrar al pueblo del Chocó", demostrando su inquebrantable dedicación a su público.