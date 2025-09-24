Tragedia: entrenador muere tras ataque de tigre durante espectáculo frente a su familia

El ataque ocurrió el pasado 20 de septiembre en el Growler Pines Tiger Preserve, en Hugo, cuando el experto ingresó a la jaula para una demostración.

El mundo del entretenimiento con animales se vio sacudido tras la muerte de Ryan Easley, un adiestrador que perdió la vida durante un show en el que participaba con un tigre en el estado de Oklahoma.

Según informó el alguacil del condado de Choctaw, Terry Park, a la agencia Associated Press, “varias personas fueron testigos de cómo el tigre lo mordió”. Entre los presentes se encontraban la esposa e hija de Easley, quienes presenciaron el trágico momento.

Park agregó que el tigre involucrado era un ejemplar de gran tamaño con el que Easley ya había trabajado anteriormente. “Era un tigre grande. Este en particular, lo había tenido bastante tiempo”, puntualizó.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el adiestrador ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con PETA, organización defensora de los derechos de los animales, Easley había trabajado con Joseph Maldonado, conocido popularmente como Joe Exotic, la polémica estrella del reality show Tiger King.

Te puede interesar: The Rolling Stones | La historia detrás del logo de la lengua rebelde que conquistó al rock

Te puede interesar: Michael Jackson y el misterio de la inclinación antigravedad en Smooth Criminal

Además, la entidad señaló que Easley habría adquirido felinos directamente de Joe Exotic para su empresa ShowMe Tigers, que se dedicaba a espectáculos con grandes felinos.

La muerte de Easley ha generado una ola de solidaridad hacia su esposa, Elaine, y su hija, Lilly. Una campaña en la plataforma GoFundMe fue creada para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos de la familia tras la tragedia.

El texto de la iniciativa resalta: “Ahora, en este difícil momento, nos reunimos para rodear a Elaine y Lilly con el mismo amor y apoyo que Ryan brindaba libremente a todos a su alrededor”.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los espectáculos con animales salvajes y las condiciones de cautiverio de los grandes felinos. Organizaciones como PETA insisten en que estos incidentes son consecuencia directa de mantener tigres y otros animales exóticos en shows públicos.

La tragedia de Ryan Easley no solo deja un profundo vacío en su familia y allegados, sino que también plantea interrogantes sobre la relación entre humanos y animales salvajes en entornos de entretenimiento. Mientras la subasta de recuerdos, homenajes y recaudaciones de fondos buscan honrar su memoria, crece la presión de grupos defensores de derechos animales para repensar si este tipo de espectáculos deberían continuar o llegar a su fin.