Última morada junto a celebridades: París sortea tumbas históricas en sus cementerios más famosos

El proyecto no solo resuelve la escasez de espacio, sino que también subraya un "interés ecológico" al fomentar la reutilización de los monumentos funerarios existentes.

El Ayuntamiento de París ha lanzado esta semana una iniciativa inédita y singular para combatir la saturación de sus cementerios históricos y, al mismo tiempo, asegurar la preservación de su invaluable patrimonio funerario. Se trata de un sorteo que permitirá a los ganadores obtener la concesión de tumbas patrimoniales abandonadas, a cambio de un compromiso formal e inmediato de restaurarlas.

La capital francesa, con sus 634,000 concesiones, enfrenta un problema crónico: sus cementerios más emblemáticos —como el Père-Lachaise, Montparnasse y Montmartre— están prácticamente llenos desde principios del siglo XX. Sin embargo, en estos recintos abundan miles de tumbas antiguas cuyo valor histórico o artístico impide su destrucción, a pesar de su estado de deterioro y abandono.

Una oportunidad única junto a las celebridades

El sorteo ha puesto a disposición del público treinta monumentos funerarios (diez por cada uno de los cementerios patrimoniales), ofreciendo la posibilidad de ser enterrado en un lugar privilegiado, cerca de figuras históricas y culturales como el cantante de The Doors, Jim Morrison, en Père-Lachaise, o la filósofa Simone de Beauvoir, en Montparnasse.

Puedes leer: Petición contra Bad Bunny: Más de 100,000 personas firman para exigir su reemplazo en el show del Super Bowl LX

La respuesta inicial ha sido contundente. “En las primeras 24 horas se registraron 1.000 clics en los expedientes de candidatura”, indicó a AFP Paul Simondon, responsable de asuntos funerarios del Ayuntamiento de París, destacando el enorme interés en esta rara oportunidad.

Condiciones rigurosas para los candidatos

La propuesta del ayuntamiento es un "compromiso" que exige seriedad y solvencia. Los candidatos seleccionados deben demostrar su capacidad financiera y técnica para la tarea: deben "proporcionar presupuestos de empresas especializadas en marmolería para demostrar que conocen el coste de la renovación, para que no haya sorpresas", explicó Simondon.

El proceso es riguroso: si no se cumplen las condiciones de restauración en el tiempo estipulado tras la compra, "la venta del monumento se anula y el comprador pierde su inversión", advierte el ayuntamiento.

Este primer sorteo se concibe como una prueba piloto. Simondon señaló que, de tener éxito, el Ayuntamiento está considerando ampliar la medida. El proyecto no solo resuelve la escasez de espacio, sino que también subraya un "interés ecológico" al fomentar la reutilización de los monumentos funerarios existentes.

***Con datos de AFP***