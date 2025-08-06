Viral | El hombre que corrió para 'quitarse la resaca' y terminó cambiando su vida

En redes sociales circularon los videos del insólito momento, lo que provocó risas y también aplausos.

Cuando crees que lo has visto todo, aparece Izaque: borracho, en chancletas y corriendo como un profesional. La historia se volvió viral tras conocerse que este brasileño completó una carrera de 8 km luego de salir de un bar y ver pasar a los corredores. No dudó: se sumó, compitió... y sorprendió.

El hecho ocurrió en Garrafão do Norte, municipio brasileño del estado de Pará, y según algunos testigos, el hombre salió de un bar tambaleándose, observó la carrera y se unió al grupo de corredores.

Según una nota de Yahoo, cuando sonó el pistoletazo de salida, arrancó sin importar que tenía puestas un par de chancletas, lo que no impidió que mantuviera el ritmo durante el recorrido de 8 km.

"Había estado bebiendo y cuando vi esa multitud, pensé: Voy a correr para quitarme la resaca", dijo el protagonista de esta historia en un video posteado en redes.

Al principio corrieron rumores de que había ganado la carrera. Sin embargo, los organizadores confirmaron que Izaque no subió al podio. Este hombre, que no contaba con ropa, calzado adecuado ni preparación física, pasó por delante y cruzó la meta superando a varios atletas.

La acción permitió que los organizadores del evento deportivo le concedieran una medalla al corredor, de la misma forma que lo hicieron con los participantes que completaron los 8 km.

En redes sociales circularon los videos del insólito momento, lo que provocó risas y también aplausos. Sin embargo, no todo quedó allí: vecinos y marcas se unieron para brindarle apoyo.

Así las cosas, Izaque recibió muchos regalos, entre ellos camisetas, medias, gorras, botellas de agua, ropa deportiva, sesiones gratuitas en los gimnasios, zapatillas y hasta tratamiento odontológico.

Un nuevo rumbo

Su cuenta de Instagram, que abrió hace pocos días, ya congrega a más de 227,000 seguidores. En la misma se leen mensajes positivos y su deseo de cumplir nuevos propósitos en su vida. “Dios todavía hace milagros y mi vida es un ejemplo de eso. El viaje no es fácil, pero Dios me sostiene”.

De acuerdo con la prefectura de este municipio, Izaque contó que dejó de beber y la razón fue haber participado en la carrera, ya que después recibió muchos consejos.

“El Ayuntamiento de Garrafão do Norte, a través de las secretarías municipales, ha puesto sus servicios y profesionales especializados a disposición de Izaque para apoyar esta nueva etapa de su vida. Creemos en el poder de la transformación y valoramos cada iniciativa que promueve la salud, el bienestar y la dignidad”.

Lo que comenzó como una carrera improvisada y una decisión tomada entre risas y resaca, se convirtió en el punto de partida de una historia de transformación. Izaque, que antes era conocido solo por su paso por los bares, hoy inspira a miles como un símbolo inesperado de superación, espontaneidad y cambio. Y todo, gracias a unas chancletas, un impulso y 8 kilómetros que terminaron abriéndole el camino a una nueva vida.